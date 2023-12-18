Привлечете несчастье: Какие три вещи запрещено класть в женскую сумочку

Женская сумка – это не просто аксессуар, это настоящий кладезь женской энергии. Что мы кладем в сумку, то мы и привлекаем в свою жизнь. Поэтому важно внимательно относиться к содержимому своей сумки и избавляться от вещей, несущих отрицательную энергетику.

Тщательно просматривая содержимое своей сумки, вы можете избавиться от вещей, несущих отрицательную энергетику. Это поможет вам создать в своей жизни больше положительных моментов и привлечь в свою жизнь удачу, пишет РадиоТрек.

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Вот три вещи, которые не стоит класть в женскую сумку:

Пустячки от прежнего. Сохранять предметы, связанные с предыдущим романтическим партнером – это верный способ привлечь в свою жизнь негатив. Такие сувениры могут напоминать вам о прошлом и мешать двигаться вперед. Кроме того, они могут привлечь внимание недостойных кавалеров, которые захотят воспользоваться вашими слабостями.

Сломанные или поврежденные вещи. Ношение сломанных или поврежденных вещей непроизвольно притягивает негатив в вашу жизнь. Такие предметы излучают отрицательную энергию, которая может отрицательно сказаться на вашем самочувствии и настроении. Кроме того, они могут стать причиной травм или других неприятностей.

денежная документация. Держа в сумке неоплаченные счета, вы можете ненамеренно спровоцировать финансовые осложнения. Такие документы создают чувство долга и беспокойства, которые могут негативно сказаться на вашем финансовом благополучии.

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