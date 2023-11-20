Привлекают болезни и бедность: 7 вещей, которые лучше не хранить дома
Наши предки верили, что вещи могут притягивать отрицательную энергетику. Это касалось старой одежды, разбитой посуды и т.д. Какие вещи не стоит держать дома, чтобы не притягивать беды, подскажет Радиотрек.
Старая одежда
Хранение старых вещей, которые не используются в течение года, может ускорить негативную энергию, способствуя конфликтам и болезням.
Зеркало с трещинами
Треснувшее зеркало считается порталом для негатива, что может привести к болезням и невзгодам, поэтому лучше его выбросить.
Мрачные картины
Изображения, например, свергнутых, мертвых деревьев могут приводить к нервозности и создавать отрицательную атмосферу дома.
Сухой камыш
Присутствие сухого камыша может считаться предупреждением о вдовстве, смерти или тяжелой болезни, поэтому его не рекомендуется ставить дома.
Поломанная техника
Поломанная бытовая техника, используемая в качестве мебели, может вносить негативную энергию, влияя на общую гармонию дома.
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Остатки живых существ
Чучела, шкуры и рога могут нести негативную информацию и способствовать возникновению проблем со здоровьем.
Старые веники
Использование старого потрепанного веника ассоциируется с безденежьем, неудачами и болезнями. Также приметы советуют избегать хранения двух веников на дому, поскольку это может привести к раздвоению финансовой удачи и привлекать бедность.
Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.
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