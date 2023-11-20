Привлекают болезни и бедность: 7 вещей, которые лучше не хранить дома

Наши предки верили, что вещи могут притягивать отрицательную энергетику. Это касалось старой одежды, разбитой посуды и т.д. Какие вещи не стоит держать дома, чтобы не притягивать беды, подскажет Радиотрек.

Старая одежда

Хранение старых вещей, которые не используются в течение года, может ускорить негативную энергию, способствуя конфликтам и болезням.

Зеркало с трещинами

Треснувшее зеркало считается порталом для негатива, что может привести к болезням и невзгодам, поэтому лучше его выбросить.

Мрачные картины

Изображения, например, свергнутых, мертвых деревьев могут приводить к нервозности и создавать отрицательную атмосферу дома.

Сухой камыш

Присутствие сухого камыша может считаться предупреждением о вдовстве, смерти или тяжелой болезни, поэтому его не рекомендуется ставить дома.

Поломанная техника

Поломанная бытовая техника, используемая в качестве мебели, может вносить негативную энергию, влияя на общую гармонию дома.

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Остатки живых существ

Чучела, шкуры и рога могут нести негативную информацию и способствовать возникновению проблем со здоровьем.

Старые веники

Использование старого потрепанного веника ассоциируется с безденежьем, неудачами и болезнями. Также приметы советуют избегать хранения двух веников на дому, поскольку это может привести к раздвоению финансовой удачи и привлекать бедность.

Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.

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