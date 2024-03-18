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Признаки того, что вас не уважают

Екатерина Шереметьева

Признаки того, что вас не уважают

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1. Вас не дослуживают до конца и часто перебивают.

 

2. Мало интересуются вами.

 

3. Часто обесценивают ваши желания, чувства, труд.

 

4. Игнорируют вас или то, что важно вам.

 

5. Занимают деньги и не отдают. Одалживают вещи и не отдают.

 

6. Не держат обещаний.

 

7. Завуалировано или открыто унижают.

 

То есть если в общении с человеком будь то личные отношения, рабочие, дружеские вас постоянно используют, вы не являетесь ценностью, то вас не уважают, не ценят, ну и конечно же не любят.

 

Ваша задача замечать то как к вам относятся люди в вашем окружении и своевременно реагировать.

Источник:Facebook

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