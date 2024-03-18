Признаки того, что вас не уважают
Признаки того, что вас не уважают
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1. Вас не дослуживают до конца и часто перебивают.
2. Мало интересуются вами.
3. Часто обесценивают ваши желания, чувства, труд.
4. Игнорируют вас или то, что важно вам.
5. Занимают деньги и не отдают. Одалживают вещи и не отдают.
6. Не держат обещаний.
7. Завуалировано или открыто унижают.
То есть если в общении с человеком будь то личные отношения, рабочие, дружеские вас постоянно используют, вы не являетесь ценностью, то вас не уважают, не ценят, ну и конечно же не любят.
Ваша задача замечать то как к вам относятся люди в вашем окружении и своевременно реагировать.