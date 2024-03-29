Признаки того, что вы в отношениях с эмоционально закрытым человеком

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Как правило в начале отношений сложно понять какой человек перед вами, поскольку много разных чувств одновременно захлестывает, смущение, желание, интерес, жажда общения.

Но все же, если вы чувствуете по отношению к вам то заинтересованность, то холод, стоит задуматься, не имеете ли вы отношение с эмоционально закрытым человеком.

1. Чаще вы являетесь инициатором общения.

2. Частая перемена настроения партнера и вы не можете понять его поведение. То вы слышите тёплые слова, то холод. Но радость, то грусть или злость.

3. Вы редко получаете знаки внимания. Ваше общение выстраивается больше вокруг потребностей партнера. И очень быстро вы начинаете "хвататься" даже за самое минимальное внимание, вам на миг кажется, что вы важны, но все очень быстро меняется и вы опять чувствуете себя не нужным, не ценным.

4. Вы жертвуете своими планами ради встреч, а после либо вы на подъеме энергии, но на следующий день опять чувствуете не сильную заинтересованность вами, либо во время встречи, человек больше говорит только о себе.

5. Вы все время заслуживаете любовь, интерес к вам и внимание. Даже когда заслужили, это ощущение кратковременно.