Призовете беду: какие вещи нельзя разбивать

Когда вы что-то разбиваете, обычно не слишком переживаете на этот счет, ведь уничтоженную вещь можно заменить. Однако некоторые вещи лучше вообще не разбивать, потому что этим можно навлечь на себя негатив.

Об этом пишет Ukr.Media.

Зеркало

Еще наши предки верили, что разбиение зеркала может повлечь за собой проблемы в семье и неудачи.

Посуда

Стеклянные вещи считаются символами домашнего уюта.

Их разбивание может привести к финансовым трудностям и потере благополучия.

Фарфоровая посуда

Фарфоровую посуду считают оберегом семейного счастья.

Если разбить фарфор можно нарушить гармонию в отношениях и семейной жизни.

Статуэтки и фигурки

Статуэтки и фигурки имеют духовное значение.

Их разбивание нарушает энергетическое равновесие.

Если вы все же разбили такую вещь – соберите все осколки и немедленно выбросьте.

Часы

Часы считаются символами продления жизни.

Если он разбился, то следует ожидать трудностей в будущем и остановки потока благополучия.

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Деревянные вещи

Поломка деревянных вещей считается символом разлома в семье.

Дерево как натуральный материал считается носителем живой энергии, и его разрушение может нарушить гармонию в доме.

Напомним, мы уже писали, какие народные приметы свидетельствуют о том, что вам "поделаны" на бедность и как этого избавиться.

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