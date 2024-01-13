Призовете невзгоды: что нельзя делать перед дорогой

Издавна люди верили, что существует ряд действий, которые могут навлечь на себя несчастье перед дорогой. Эти приметы передавались из поколения в поколение и до сих пор придерживаются многими людьми.

Об этом пишет Время Действий.

Разбить зеркало

Одна из самых распространенных примет – это разбитое зеркало. Считается, что оно доставляет семь лет несчастья. Чтобы избежать этого, нужно собрать все осколки и зарыть их в землю.

Проходить под лестницей

Эта примета связана с древнегреческой и римской мифологией, в которой лестница считалась символом божественной связи. Проходя под лестницей, вы якобы нарушаете эту связь и вызываете на себя проблемы.

Рассыпать соль

Рассыпанная соль считается дурным признаком. Считается, что это может привести к финансовым потерям. Чтобы избежать этого, нужно взять немного соли, бросить ее через левое плечо и сказать: "К счастью, к удаче, к здоровью, к прибыли".

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Заметить черного кота

Черные кошки во многих странах всегда были окутаны разными приметами. Считается, что если чёрная кошка перебежит дорогу прямо перед вами, это может предвещать несчастье. Чтобы избежать этого, нужно перекреститься и сказать: "Черный кот, не ходи за мной, следуй за другим".

Открывать зонтик в помещении

Считается, что открывать зонтик в помещении приносит финансовые потери. Чтобы избежать этого, нужно просто не делать этого.

Верить ли в эти приметы – личное дело каждого. Однако, если вы хотите быть уверенными в том, что ваш путь будет безопасным и успешным, лучше не рисковать.

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