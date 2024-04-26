Проблема не в уходе: трихологи назвали самые распространенные причины появления перхоти

Перхоть является частым заболеванием, которое случается у представителей обоих полов. Трихологи утверждают, что каждый четвертый человек хотя бы один раз сталкивался с этой проблемой.

Многие думают, что перхоть возникает из-за неподходящего ухода за волосами. Однако, мало кто знает, что это может быть признаком кожного заболевания или индикатором проблем с внутренними органами, отмечают врачи. Об этом пишет Ukr.Media.

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Перхоть может сигнализировать о таких заболеваниях, как себорейный дерматит, нейродермит или псориаз. Трихологи также указывают, что ее появление может быть связано с дефицитом витаминов А и В, снижением иммунитета и стрессом.

Также дерматологи отмечают, что причины могут крыться в проблемах с желудочно-кишечным трактом. Это может включать неправильное питание, чрезмерное потребление фастфуда, сладостей, газированных напитков, неконтролируемое употребление медикаментов, нарушение кишечной микрофлоры, а также воспалительные процессы в кишечнике и желудке.

Напомним, ранее UAportal давал эффективные советы, которые помогут быстро избавиться от перхоти.

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