Продлите срок службы: с какой регулярностью нужно чистить чайник от накипи

Бытовые чайники, которые используются каждый день, требуют регулярной очистки от накипи. Эти белые отложения портят вкус воды и снижают эффективность работы нагревательного элемента, заставляя его тратить больше энергии. В результате растет счет за электричество. Об этом пишет Express.

Рекомендуется проводить процедуру удаления накипи примерно раз в месяц, в зависимости от интенсивности использования чайника. Важно после заваривания чая не оставлять воду в сосуде, ведь это дополнительно способствует образованию известкового осадка.

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Следовательно, регулярное очищение бытового чайника от накипи позволит улучшить вкус напитков, продлить срок службы прибора и избежать лишних затрат на оплату электроэнергии. Рекомендуемая периодичность – раз в месяц или чаще, если вы ежедневно пользуетесь чайником.

Напомним, мы уже писали, как быстро и легко почистить заварочный чайник.

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