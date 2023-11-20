Продолжается магнитная буря красного уровня: как уберечься от воздействия

20 ноября на Земле идет магнитная буря красного уровня. Сила геомагнитных ударов составляла 5 баллов из 9 возможных.

По данным центра Meteoagent, 21 ноября буря стихнет к К-индексу 3, однако уже в последующие двое суток повысится до 4-балльных штормов.

Прогнозируется, что до 1 декабря сильных геомагнитных ударов ждать не стоит.

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Магнитные бури – это кратковременные изменения в магнитном поле Земли, вызываемые взрывами на Солнце. Эти взрывы, известные как солнечные вспышки, испускают огромные порции энергии, которые могут влиять на магнитное поле Земли.

Воздействие магнитных бурь на метеозависимых

Магнитная буря может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Во время магнитной бури магнитное поле Земли может усилиться или расслабиться, а также изменить свое направление. Эти изменения могут влиять на работу электроники, а также на людей, страдающих метеочувствительностью.

Метеозависимые люди – это люди, испытывающие негативные последствия от изменений погоды. Эти последствия могут проявляться в различных формах, таких как головная боль, усталость, проблемы со сном, тахикардия, головокружение и т.д.

Магнитные бури могут усугублять симптомы метеозависимости. Это связано с тем, что магнитные бури оказывают влияние на электрическую активность мозга, что может вызвать нарушение его функционирования.

Вот некоторые из основных симптомов, которые могут испытывать метеозависимые люди во время магнитной бури:

Головная боль

Усталость

Проблемы со сном

Тахикардия

Головокружение

Депрессия

Тревожность

Агрессия

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Если вы метеозависимый человек, то во время магнитной бури вам следует придерживаться следующих рекомендаций:

Соблюдайте здоровый образ жизни, включающий полноценное питание, достаточный сон и регулярные физические упражнения. Ограничит потребление кофеина и алкоголя. Регулярно отдыхайте и старайтесь избегать стрессовых ситуаций.

Если симптомы метеозависимости во время магнитной бури становятся очень сильными, следует обратиться к врачу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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