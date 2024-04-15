Продолжается магнитная буря красного уровня опасности: что запрещено делать, чтобы не стало хуже

Новая неделя началась в Украине с мощной магнитной бурей красного уровня опасности. Сил геомагнитного шторма составлял 5 баллов.

По данным сервиса наблюдения за солнечными вспышками Meteoagent, мощные геомагнитные возмущения на Земле продлятся до конца суток, бури стихнут до 3 баллов 16 и 17 апреля.

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Предлагаем узнать, как магнитные бури влияют на человека и что пить когда магнитные бури:

Магнитные бури могут влиять на человека из-за их эффекта на магнитное поле Земли. Они возникают вследствие выбросов заряженных частиц из Солнца, взаимодействующих с магнитным полем Земли. Это может приводить к различным случаям, таким как изменения в работе радио- и спутниковых связей, а также влиять на состояние здоровья человека.

Магнитные бури могут вызывать такие симптомы, как головные боли, раздражительность, бессонница, усталость, ухудшение памяти и концентрации, а также повышенную раздражительность. Люди, имеющие склонность к мигрени или другим неврологическим заболеваниям, могут испытывать ухудшение симптомов во время магнитных бурь.

Что касается пить во время магнитных бурь, не существует конкретной рекомендации. Однако важно сохранять гидратацию, особенно если вы чувствуете симптомы, которые могут быть связаны с магнитными бурями. Вода является лучшим вариантом для гидратации, но также можно употреблять чай, соки, спортивные напитки или другие напитки, которые помогают вам чувствовать себя лучше.

Что нельзя делать во время магнитной бури?

Употреблять алкоголь и кофе. Эти вещества могут усугублять негативное влияние магнитной бури на организм.

Курить.

Заниматься интенсивными физическими упражнениями. Физические нагрузки могут привести к повышению АД и ухудшению самочувствия.

Находиться на солнце в течение длительного времени. Ультрафиолетовое излучение может оказывать негативное влияние на организм во время магнитной бури.

Ссориться и конфликтовать. Стресс может усугубить самочувствие во время магнитной бури.

Если симптомы продолжаются или ухудшаются, рекомендуется обратиться к врачу для консультации и последующего обследования.

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