Продукт, который зря недооценивают все худеющие

Анализируя дневники питания людей, желающих немного снизить жировую массу, добавить мышц в нужных местах, хотят упругости и имеют периодическое переедание, тягу к сладкому и калорийному… становится очевидным с первых секунд, что в рационе недостаточно овощей, зелени. А если есть, то это помидоры и огурцы.

Но важно понимать, что это не все овощи! Есть еще много других и стоит их пробовать вводить в свой рацион. В любом виде: салаты, рагу, печеные, тушеные, супы.

Зачем?

имеют клетчатку (профилактика запоров, чувство наполненности желудка)

витамины и минералы

большой объем занимает много времени съесть

пережевывание

минимальная, просто смешная калорийность, если прям не заливать салат растительным маслом

Не нужно сразу много! Постепенно, чтобы бактерии в кишечнике успели адаптироваться.