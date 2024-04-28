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Здоровье

Продукт, который зря недооценивают все худеющие

Анита Луценко

Продукт, который зря недооценивают все худеющие
Продукт, который зря недооценивают все худеющие

Анализируя дневники питания людей, желающих немного снизить жировую массу, добавить мышц в нужных местах, хотят упругости и имеют периодическое переедание, тягу к сладкому и калорийному… становится очевидным с первых секунд, что в рационе недостаточно овощей, зелени. А если есть, то это помидоры и огурцы.

Но важно понимать, что это не все овощи! Есть еще много других и стоит их пробовать вводить в свой рацион. В любом виде: салаты, рагу, печеные, тушеные, супы.

Зачем?

  • имеют клетчатку (профилактика запоров, чувство наполненности желудка)
  • витамины и минералы
  • большой объем занимает много времени съесть
  • пережевывание
  • минимальная, просто смешная калорийность, если прям не заливать салат растительным маслом

Не нужно сразу много! Постепенно, чтобы бактерии в кишечнике успели адаптироваться.

Источник:instagram.com

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