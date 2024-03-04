Продукты, действующие лучше снотворных
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Как нужно питаться, чтобы сон был здоровым и крепким.
Мелатонин — это гормон сна, основной гормон шишковидной железы (эпифиза или "третьего глаза") и регулятор суточных ритмов. Известно, что высокий уровень гормона способствует долголетию и хорошей физической форме в пожилом возрасте. Синтез мелатонина начинается с наступлением темноты. Шишковидная железа, при условиях полной темноты, начинает выделять мелатонин и таким образом запускает процесс засыпания.
Представим ситуацию: мы возвращаемся домой после работы, ночного клуба или вечерней прогулки. На улице уже темно. Расстилаем постель, приятно потягиваемся, зеваем, но если в спальне горит свет, скорее всего мы не уснем. Заглядываем в гаджеты, неестественный свет попадает прямо на "утомленную" сетчатку. Да, скорее всего, мы еще долго не уснем и, как обычно, пропустим самое ценное время для сна (с 22:00- 01:00). Такая эволюция человека.. Природой мы так запрограммированы, чтобы спать ночью, поэтому и мелатонин вырабатывается только когда зрительный нерв не получает световые импульсы. Спать под убаюкивающе-зомбирующий ТВ-ящик равно полному обнулению ежедневных процессов омоложения/обновления организма. Ведь мелатонин - это укол "молодости".
Выработка мелатонина с возрастом снижается. Обратите внимание на младенцев – они постоянно сладко спят, в то же время пожилые люди ворчат от недосыпа.
Мелатонин не накапливается в организме. Его нельзя выработать с запасом, выспавшись за два выходных в неделю. Очень важно, чтобы ежедневно он вырабатывался в достаточном количестве.
Но, о режиме сна я уже говорила ранее в статьях и останавливаться на этом больше не буду.
Сегодня поговорим о продуктах, которые могут влиять на синтез мелатонина или содержать уже готовые мелатонин-сходные ингредиенты в составе:
Мелатонин содержащийся в продуктах способен в какой-то мере уменьшить дефицит собственного гормона при отсутствии дисциплины сна. Пища с высокой концентрацией гормона способствует расслаблению и умиротворению.
Удивительно, но он содержится в готовом виде в таких доступных продуктах, как дикий рис, овсяное цельное зерно, инжир, практически во всех орехах, томатах, бананах.
Таблица содержания мелатонина в еде
(концентрация мелатонина нг/100г)
- Вишневый сок 17535
- Кислая вишня 1350
- Грецкие орехи 270
- Семя горчицы 191
- Кукуруза 188
- Рис дикий 150
- Корень имбиря 142
- Арахис 117
- Зерна ячменя 87
- Помидоры 54
- Свежая мята 50
- Банан 31
- Брокколи 27
Целебные растения также могут повысить концентрацию мелатонина в крови. Принимать настой целебных трав лучше за 30-40 минут до отхода ко сну (предварительно проконсультировавшись с врачом, при желании пропить настои курсом). Особенно заметно влияние следующих растений:
- лекарственная ромашка
- мелисса
- хмель обыкновенный
- пустырник
Синтез мелатонина нарушается при рационе, основанном на большом количестве животных жиров и крахмалов. Также блокируют выработку гормона: кофе, черный чай, крепкий зеленый чай, энергетики, спиртное, антидепрессанты, жаропонижающие препараты, гормональные контрацептивы.