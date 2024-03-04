Продукты, действующие лучше снотворных

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Как нужно питаться, чтобы сон был здоровым и крепким.

Мелатонин — это гормон сна, основной гормон шишковидной железы (эпифиза или "третьего глаза") и регулятор суточных ритмов. Известно, что высокий уровень гормона способствует долголетию и хорошей физической форме в пожилом возрасте. Синтез мелатонина начинается с наступлением темноты. Шишковидная железа, при условиях полной темноты, начинает выделять мелатонин и таким образом запускает процесс засыпания.

Представим ситуацию: мы возвращаемся домой после работы, ночного клуба или вечерней прогулки. На улице уже темно. Расстилаем постель, приятно потягиваемся, зеваем, но если в спальне горит свет, скорее всего мы не уснем. Заглядываем в гаджеты, неестественный свет попадает прямо на "утомленную" сетчатку. Да, скорее всего, мы еще долго не уснем и, как обычно, пропустим самое ценное время для сна (с 22:00- 01:00). Такая эволюция человека.. Природой мы так запрограммированы, чтобы спать ночью, поэтому и мелатонин вырабатывается только когда зрительный нерв не получает световые импульсы. Спать под убаюкивающе-зомбирующий ТВ-ящик равно полному обнулению ежедневных процессов омоложения/обновления организма. Ведь мелатонин - это укол "молодости".

Выработка мелатонина с возрастом снижается. Обратите внимание на младенцев – они постоянно сладко спят, в то же время пожилые люди ворчат от недосыпа.

Мелатонин не накапливается в организме. Его нельзя выработать с запасом, выспавшись за два выходных в неделю. Очень важно, чтобы ежедневно он вырабатывался в достаточном количестве.

Но, о режиме сна я уже говорила ранее в статьях и останавливаться на этом больше не буду.

Сегодня поговорим о продуктах, которые могут влиять на синтез мелатонина или содержать уже готовые мелатонин-сходные ингредиенты в составе:

Мелатонин содержащийся в продуктах способен в какой-то мере уменьшить дефицит собственного гормона при отсутствии дисциплины сна. Пища с высокой концентрацией гормона способствует расслаблению и умиротворению.

Удивительно, но он содержится в готовом виде в таких доступных продуктах, как дикий рис, овсяное цельное зерно, инжир, практически во всех орехах, томатах, бананах.

Таблица содержания мелатонина в еде

(концентрация мелатонина нг/100г)

Вишневый сок 17535

Кислая вишня 1350

Грецкие орехи 270

Семя горчицы 191

Кукуруза 188

Рис дикий 150

Корень имбиря 142

Арахис 117

Зерна ячменя 87

Помидоры 54

Свежая мята 50

Банан 31

Брокколи 27

Целебные растения также могут повысить концентрацию мелатонина в крови. Принимать настой целебных трав лучше за 30-40 минут до отхода ко сну (предварительно проконсультировавшись с врачом, при желании пропить настои курсом). Особенно заметно влияние следующих растений:

лекарственная ромашка

мелисса

хмель обыкновенный

пустырник

Синтез мелатонина нарушается при рационе, основанном на большом количестве животных жиров и крахмалов. Также блокируют выработку гормона: кофе, черный чай, крепкий зеленый чай, энергетики, спиртное, антидепрессанты, жаропонижающие препараты, гормональные контрацептивы.