Продукты, которых не существовало в СССР.

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Так, друзья, сегодня поговорим на одну весьма интересную тему, которая сильно понизит вашу любовь к СССР - если она ещё, конечно, существует. В СССР был ряд продуктов, недоступных для граждан. При этом советская номенклатура, разумеется, заказывала их по спецкаталогам и в целом жила, наслаждаясь жизнью - рассказывая остальному населению сказки о том, как хорошо жить в Стране Советов.

Что ещё интересно - после падения совка эти продукты стали широко завозиться в бывшем СССР, а затем и производиться в бывших советских странах - отчего многие люди думают, что эти продукты как бы "родились в девяностые". На самом деле во всём мире цивилизованных продуктов эти существуют уже много десятилетий (иногда даже и столетий), просто их не было за советским "железным занавесом", люди за которым питались весьма скудно, убого и однообразно.

Итак, в сегодняшнем посте - интересный рассказ о еде, которой не существовало в СССР.

Что из себя представлял советский продуктовый набор?

Для начала давайте вспомним, что из себя представляет типичный советский продуктовый набор в позднем СССР - где-нибудь в семидесятые-восьмидесятые годы. Он отлично и почти в полном объёме представлен на фотоснимке в разделе - на фото представлены скорее всего мать и сын, которые идут из советского гастронома домой, нагруженными покупками.

Итак, что мы видим на фото? Чёрный кислый хлеб- "кирпич" (иногда вместо него можно было купить батон или сайку), в эмалированном бидоне - вероятнее всего жидкая разливная сметана. В сетке несколько бутылок с пробками из фольги - в них находятся молочные продукты. Молоко было с крышечкой из серебристой фольги, топлёное молоко имело золотистую крышечку, кефир - бирюзовую, сливки - лилово-розоватую, а ряженка была с полосатой крышечкой. В стеклянных банках находятся консервы - наверное, что-то типа рассольника "Ленинградский". Ещё в пакете можно увидеть какой-то бумажный свёрток - в нём, находится кусок какой-то рыбы (типа перемороженного минтая) или обрезки мяса с костями "на котлеты". Женщина несёт в руках целлофановый пакет с тремя десятками яиц.

Что ещё можно добавить к этому продуктовому набору? Приплюсуем сюда весьма среднее сливочное масло и воняющий портянками плохой сыр ("Пошехонский" либо "Российский"), какое-нибудь сухое печенье "к чаю" , невкусные советские конфеты а-ля "ирис прощай пломбы кис-кис", хорошего качества варёную колбасу "Докторская" и сосиски качеством похуже, плохие рыбные консервы (килька с кишками и глазами в томате), мятые и грязные подземные овощи, вроде свеклы, морковки и картошки, потом ещё добавим подгнившую и почерневшую капусту с советской овощебазы - и вот мы получим прекрасный и практически полный набор советских продуктов.

Собственно, именно по поводу этого продуктового набора фанаты СССР с придыханием и эротическими стонами называют "теми самыми качественными советскими продуктами". "Уже нет ТОГО качества, уже нет ТОЙ САМОЙ советской варёной колбасы по ГОСТам!" - вскрикивает фанат СССР, и тут же убегает смотреть на 100 сортов отличнейших колбас, которые продаются в современных супермаркетах.

Продукты, которых не существовало в СССР.

А теперь давайте поговорим о настоящих, качественных, питательных и полезных продуктах, которые не существовали в наших краях только после того, как развалилась советская система. Большинство советских людей никогда не бывали за границей и даже не подозревали, как и там питаются люди - веря в сказки советской пропаганды о том, что народ там голодает и холодает, а у нас вон как хорошо - всегда подгнившая картошка и вялая свекла в магазинах есть. Итак, вот список продуктов:

Шоколад. Как бы не выступали в комментариях поклонники СССР, скажу сразу - нормального шоколада в СССР не было в принципе. Если 60-70-е годы ещё что-то можно было там-сям купить, то в восьмидесятые хороший шоколад стал невероятным дефицитом. В совке быстро наловчились что-то вроде заменителя шоколада, который в Беларуси называли, например, "сладкая плитка" - он практически не содержал натурального какао (основной полезный продукт в шоколаде), и был такой ванильно-парафинового вкуса. Этот советский фейковый шоколад определялся - если положить на язык кусочек такой "плитки", то в отличие от шоколада ванилью.

Морепродукты. Ещё один продукт, которого не было в совке в принципе, он не существовал как класс. В XX веке во всех странах давно уже продавались и замороженные морепродукты, свежие (в портовые), и куча всяких морских полуфабрикатов (вроде колец кальмара) - но в совке всего этого не было. Парадокс - особенно с учётом того, сколько морей омывало совок. Ещё худо-бедно что-то морское можно было съесть в портовых городах, вроде Владивостока, в остальной стране в лучшем случае попадали какие-нибудь консервированные крабы - которые были невероятными деликатесом и жутким дефицитом. Креветок в СССР не существовало вовсе, а воняющих селедкой магазинах "Океан" продавцы жутко химические крабовые палочки и противные водоросли под названием "морская капуста".

Нормальный сыр. Нет, сыр-то в СССР номинально был, хотя назвать это сыром было сложно - ноздреватая масса под названием "сыр Российский" или "сыр Пошехонский" воняла немытыми портянками и аппетита точно не вызывала. Был ещё жутко противный "колбасный сыр" из какой-то загадочная субстанции, а ещё существовали копеечная плавленные сырки - покупали главным : которые образом алкаши , чтобы занюхивать ими употребляемая из горла тёплой водки.

Пармезан, камамбер, сыр с плесенью - все эти вещи появились для широких масс населения уже в девяностые годы, после падения "железного занавеса".

Послереволюционные годы, когда качественно пива стали варить массовую бурду "для насыщения аппетитов трудящихся масс", были уничтожены в послереволюционных годах. Что касается вина - то в СССР больше было в ходу всякий дешёвый и страшный шмурдяк, вроде "Солнцедара" , и кроме того - не было культуры пития вина в принципе. Как обычно, выпивали залпом, морщились, корку хлеба и закусывали.

Очень более-менее нормальными винами можно считать молдавские и грузинские вина - но на самом деле советские грузинские вина были жутко убогими в сравнении даже с недорогими испанскими или французскими. Кстати, если сейчас кто-то из ваших друзей для застолья ищет "хорошее грузинское вино" - то перед вами латентный совок, который привык так делать в СССР. Дайте ему попробовать любое испанское вино (сухое красное или белое, либо игристое) - и он тут же забудет про "хорошие грузинские вина".

Овощи и фрукты. Тут мы видим интересный парадокс, который отлично показывает всё совковое двоемыслие - официальная пропаганда. В этих магазинах были только мятые подземные овощи, а из зелени только подгнивший зелёный лук - который отравлял свою вонью воздух в двух кварталах вокруг овощного магазина. Отчего так происходило? Как донести товар до потребителя, как организовать нормальное хранение и нормальную торговлю. Как итог - все усилия советского сельскохозяйственного труда гнили на овощебазах (куда отправляли инженеров и академиков перебирать капустную гниль ), а магазины были пустыми.

"Заморские" фрукты, вроде бананов, апельсинов, киви или даже простых персиков или винограда - невероятной диковинкой и дефицитом. За бананами выстраивались километровые очереди, мандарины "выбрасывали" к новому году, а остальные фрукты на более-менее (и круглогодичной) появились на столах людей уже после краха совкового государства. "Ах как я люблю советский Новый год, пахнущий мандаринами!" - вскрикивает фанат СССР, и убегает радоваться мандаринам, выдаваемым раз в год по разнарядке.

Нормальные полуфабрикаты. Тоже очень интересный класс продуктов, которых в СССР не было - это нормальные полуфабрикаты, предназначенные для быстрого приготовления и правильного питания. Овощи быстрого приготовления, какой-нибудь нарезанный гуляш, котлеты, рыбные палочки. В лучшем случае замороженные или консервированные овощи могли производиться в странах соцлагеря - например, в Болгарии или Польше , но в самом СССР этого не было.

Сладости, нормальные консервы, кофе.

Отдельный большой класс продуктов, которые я решил объединить в один абзац, чтобы не делать слишком длинный раздел. Яйца "Киндер сюрприз", вкуснейшие желатиновые конфеты, белый шоколад, растворимый кофе (гранулированный и порошковый виды), всевозможные конфет, печенья, крекеров и прочего подобного уже давно существовали в развитом мире. Даже баллоны с готовыми взбитыми сливками в развитом мире давно уже существовали - но в совке этого не было. Все эти продукты появились на наших столах только в девяностые годы.

Укушенные ностальгией. Вместо эпилога.

Что же у нас получается в итоге? Если изучить СССР с этой стороны - то мы увидим, что Советский Союз весьма убогой и бедной страной, граждане которой питались весьма скудно и однообразно. Советский Союз имеет ракеты, но не имеет пятой части технических пищевых технологий, которые делают жизнь граждан лучше и удобнее, повышают ее качество, сказываются на состоянии здоровья и продолжительности жизни. А происходило всё так, потому что совок об этом не думал - а думал лишь о том, как бы завоевать весь мир . Так и хочется спросить - а что бы он делал со всем миром? Кормил всех гнилой картошкой?

А ещё меня умиляют вскрики и выступления в комментариях фанатов СССР, которые рассказывают о том, какой же великой страной был СССР и какие же качественные продукты в нём были. Да, качественные продукты действительно были - в номенклатурных семьях, импортные, заказанные по спецкаталогам . И я могу понять природу этой грусти совков - тот, кто в те годы питался по спецкаталогам, чувствовал свою "элитарность" и отличия от серой массы. А теперь эти продукты стали доступны всем - ну куда это годится ...

Такие дела.