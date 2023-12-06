Профессиональная уборщица объяснила, как глубоко очистить матрас за пять шагов

Нет ничего лучше, чем свежее постельное белье. Однако важно также обращать внимание на чистоту матраса.

Матрасы могут легко стать домом для мертвых клеток кожи, жиров и бактерий, если их тщательно не чистить регулярно по крайней мере дважды в год. Профессиональная уборщица, управляющая бизнесом, Шери объяснила, как глубоко почистить матрас в пяти шагах, сообщает Express.co.uk.

Первый шаг – пропылесосить. Снимите все постельное белье и тщательно пропылетесь. Хотя матрас может показаться чистым невооруженным глазом, чистка пылесосом поможет снизить накопление бактерий и мертвых клеток.

Читайте также: Как часто и при какой температуре нужно стирать постель: полезные советы

Для второго шага Шери рекомендует посыпать кровать пищевой содой, которая поможет удалить пятна и запахи. Оставьте на 20 минут. За это время вы можете убрать остальную комнату.

Через 20 минут пропилососьте всю пищевую соду из матраса. Далее нужно отпарить матрас, если у вас есть пароочиститель, чтобы избавиться от пылевых клещей.

Последним пятым шагом является удаление любых пятен, которые вы видите на своем матрасе. Можно использовать средство для мытья посуды и теплую воду с влажной тряпкой, чтобы избавиться от пятен.

Предлагаем вам также узнать советы экспертов по сну, которые рассказали, что заставляет человека просыпаться ночью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !