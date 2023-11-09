Профессиональные парикмахеры посоветовали шесть идеальных причесок для 'зрелых красавиц' (фото)

С возрастом волосы женщин становятся тонкими и не такими густыми. Поэтому важно после 40 лет выбирать прически, скрывающие недостатки.

Известная парикмахерша Синди Маркус в комментарии shefinds.com рассказала о прически, которые помогут скрыть возрастные изменения и помогут женщинам выглядеть непревзойденно.

Она рекомендует три "вечных коротких стрижки, которые особенно идеальны для женщин старше 40 лет".

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Классический боб

По словам Синди Маркус, такая прическа будет всегда выглядеть "потрясающе". Особо актуальным она назвала многослойный вариант этой прически.

Эксперт добавила, что многослойные бобы могут дополнить любую структуру волос, поскольку слои можно подрезать в соответствии с вашим типом волос. Если у вас густые волосы, слои удалят большую часть. Если у вас тонкие волосы, слои создадут объем и полноту.

Лоб

Синди Маркус говорит, что идеальная длина лба чуть выше плеч – достаточно длинная, чтобы отличаться от боба, но все еще достаточно короткая, чтобы ее было легко укладывать. Эта стрижка, как и боб, может быть очень универсальной, чтобы соответствовать структуре ваших волос.

Пикси

По словам Маркуса, такая стрижка имеет множество вариантов, поэтому ее легко подобрать для женщин с любым типом лица.

"Женщина старше 40 лет с прекрасными скулами - это человек, который, безусловно, может уверенно носить этот стиль", — добавила она.

Парикмахер заметила, что такую прическу легко укладывать и ухаживать, что делает ее очень популярной для женщин, которые не хотят тратить много времени на свои волосы.

Бикси

Еще один вариант идеальной прически для женщин 40+ – это бикси. Эта прическа сочетает длину короткого боба с текстурированными частями пикси, что означает, что оно прекрасно подходит для тех, у кого тонкие или редкие волосы.

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