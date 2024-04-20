Профилактика лучше лечения: 7 специй, которые помогут защититься от простуды

Кто из нас не любит согреться в холодный день чашкой ароматного чая? Знаете ли вы, что его можно сделать еще и невероятно полезным и вкусным, добавив немного специй?

Не бойтесь экспериментировать, пишет prostoway. Прибавляйте специи понемногу, ищите свою идеальную комбинацию. Чай со специями – это не только вкусно, но и полезно для вашего здоровья.

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7 специй, которые превратят ваш чай:

Душистый перец: Добавьте несколько горошин в чайник во время заваривания, и ваш напиток получит легкую пикантную нотку. К тому же, перец – это отличный помощник в борьбе с вредными организмами.

Добавьте несколько горошин в чайник во время заваривания, и ваш напиток получит легкую пикантную нотку. К тому же, перец – это отличный помощник в борьбе с вредными организмами. Куркума: Эта желтая приправа не только полезна, но и отлично подходит для чая или имбирного напитка. Она не меняет вкуса, но значительно обогащает его витаминами.

Эта желтая приправа не только полезна, но и отлично подходит для чая или имбирного напитка. Она не меняет вкуса, но значительно обогащает его витаминами. Имбирь: Свежий и тертый имбирь обладают совершенно разным вкусом, но щепотка этой пряности прекрасно подчеркнет благородство зеленого или черного чая.

Свежий и тертый имбирь обладают совершенно разным вкусом, но щепотка этой пряности прекрасно подчеркнет благородство зеленого или черного чая. Корица: Эта специя прекрасно сочетается не только с кофе, но и с чаем, делая его еще вкуснее.

Эта специя прекрасно сочетается не только с кофе, но и с чаем, делая его еще вкуснее. Гвоздика: Несколько специй гвоздики придадут чаю терпкий и интересный вкус. Не бойтесь экспериментировать!

Несколько специй гвоздики придадут чаю терпкий и интересный вкус. Не бойтесь экспериментировать! Анис: Звездочка аниса не только согреет, но и поможет облегчить симптомы простуды или гриппа. Добавьте ее в чайник во время заваривания – и ваш секретный ингредиент готов!

Звездочка аниса не только согреет, но и поможет облегчить симптомы простуды или гриппа. Добавьте ее в чайник во время заваривания – и ваш секретный ингредиент готов! Мускатный орех: Эта специя обычно используется для кофе, но и в чае он будет уместен.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

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