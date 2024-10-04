Прогноз для Козерога на октябрь: не медлите с любовью и остерегайтесь хитрых коллег

Для многих второй месяц осени – пора новых вызовов, а также амбициозных планов. Астрологи говорят о том, что для людей, родившихся под знаком Козерога, октябрь может принести новые необычные возможности.

Как говорят гороскопы, Козероги прекрасно чувствуют себя в движении и активно проводят время, в том числе заслуженный отдых. Поэтому прекрасной идеей будет сделать то, о чем они мечтали и думали, но пока не успели осуществить, говорится в материале издания GK 24 .

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По словам астрологов, именно в октябре у Козерогов будут незавершенные дела. Ведь незапертая дверь в некоторые разделы жизни может оказаться препятствием для достижения душевного покоя.

Поэтому для них единственный совет – нет смысла медлить. Лучше не откладывать дела на момент, иначе покоя не найти.

Если Козероги всерьез нацелились на длительные отношения, следует помнить о том, что не любая любовь начинается с фанфар и не любая возможность может показаться очень соблазнительной. Однако если вы посмотрите на свою жизнь более благосклонным взглядом, вы сможете получить то, о чем мечтаете.

В то же время Козерогам также стоит обратить внимание на свою работу, ведь чем выше стул, который вы занимаете, тем больше людей ожидают, что вы болезненно упадете. Внимательно выбирайте коллег, потому что вокруг вас есть люди, желающие занять ваше место.

Кроме того, также необходимо прекратить пытаться привлечь к себе внимание и стать внимательным наблюдателем. Козерогам сейчас следует сосредоточиться на самых безопасных инвестициях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали, почему брак не подходит каждому знаку зодиака.

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