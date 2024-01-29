Прогноз магнитных бурь на февраль 2024 года: ожидается несколько мощных штормов
Последний месяц зимы обещает быть свободным от геомагнитных бурь. Сила геомагнитных штормов в основном не будет превышать трех баллов. Однако среди февраля возможны магнитные бури опасного характера.
По данным Meteoagent, период геомагнитного затишья продлится с 1 по 17 февраля. А вот 18 и 19 февраля по Земле ударят магнитные бури красного уровня. Их мощность составит 5 баллов из 9 возможных.
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Календарь магнитных бурь на февраль 2024 года
Как магнитные бури влияют на организм человека:
- Бессонница;
- головные боли;
- Слабость;
- "разбитое" состояние;
- Снижение работоспособности;
- повышение тревожности;
- Изменение АД.
Что делать когда магнитные бури:
- Следить за артериальным давлением;
- Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств.
- позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи;
- Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения,
- Своевременно снимать стресс, отдыхать;
- Пить успокаивающие травяные чаи,
- Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами,
- снизить потребление жирных продуктов и алкоголя;
- Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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