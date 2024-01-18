Прогноз магнитных бурь на конец января: будут ли опасные периоды
В четверг, 18 января, геомагнитное поле нашей планеты находится в спокойном состоянии. Магнитных бурь сегодня не предвидится.
Согласно данным Meteoagent, период затишья продлится до конца недели. Именно на это указывает предварительный прогноз магнитных бурь на январь 2024 года.
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Следует заметить, что прогнозировать магнитные бури на длительный период невозможно, так что график геомагнитных штормов еще может измениться.
Магнитные бури в январе:
В периоды геомагнитных бурь могут наблюдаться следующие симптомы:
- головная боль,
- мигрень,
- головокружение,
- тошнота или рвота,
- слабость,
- сонливость,
- одышка,
- заделка ушей,
- боль в суставах,
- раздражительность или плохое настроение.
Что делать когда магнитная буря
Врачи советуют в опасные периоды соблюдать здоровый образ жизни.
- сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;
- выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;
- избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;
- откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя,
- соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.
Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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