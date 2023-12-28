Прогноз магнитных бурь на январь 2023 года: когда ждать опасных штормов

В январе 2024 года не ожидается мощных магнитных бурь красного уровня. По предварительному прогнозу первая половина первого месяца 2024 года будет спокойной.

Как сообщается на сайте центра наблюдений за космической погодой Meteoagent, две бури оранжевого уровня могут произойти 14 и 15 января. Однако прогноз еще может измениться.

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Когда магнитные бури в январе 2024

1 января – K-индекс 3 (низкая активность солнечных вспышек)

2 января – K-индекс 3

3 января – K-индекс 2

4 января – K-индекс 2

5 января – K-индекс 2

6 января – K-индекс 2

7 января – K-индекс 2

8 января – K-индекс 3

9 января – K-индекс 3

10 января – K-индекс 3

11 января – K-индекс 2

12 января – K-индекс 2

13 января – K-индекс 2

14 января – K-индекс 4

15 января – индекс 4

16 января – K-индекс 3

17 января – K-индекс 3

18 января – K-индекс 2

19 января – K-индекс 3

20 января – K-индекс 2

21 января – K-индекс 2

22 января – K-индекс 2

23 января – K-индекс 2

24 января – K-индекс 2

25 января – K-индекс 2

26 января – K-индекс 2

27 января – K-индекс 2

28 января – K-индекс 2

29 января – K-индекс 2

30 января – K-индекс 2

31 января – K-индекс 2

Как защититься от геомагнитных штормов

Геомагнитная буря может оказать негативное влияние на здоровье людей с метеопатией и хроническими заболеваниями. Если вы испытываете ухудшение самочувствия, например, головную боль, усталость или раздражительность, обратитесь к врачу.

Чтобы уберечь и подготовить свой организм, следует придерживаться всего нескольких советов. Они будут полезны не только в период приближения и разжигания геомагнитной волны, но и в повседневной жизни.

Во-первых, старайтесь снизить уровень стресса. Меньше реагируйте на раздражители, сконцентрируйтесь на положительных мыслях и событиях.

Во-вторых, следует уделить время своему физическому состоянию. Делайте легкую утреннюю зарядку в постели, а в течение дня не забывайте периодически гулять и делать легкую растяжку для мышц. Больше дышите свежим воздухом.

Помните о поддержании водного баланса. Поставьте бутылку с водой рядом и пейте в течение дня, когда ваш организм почувствует жажду. В зимнее время можете использовать термокружку, чтобы вода дольше сохранялась теплой и ее было комфортно пить.

Добавьте в рацион больше полезных овощей и зелени. Особенно в холодный период следует поддерживать свой организм в тонусе.

Старайтесь не употреблять много кофе и попробуйте меньше курить сигарет.

Ложитесь спать вовремя, и спите не менее 7 часов, чтобы организм мог восстановить силы на следующий день.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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