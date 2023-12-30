Прогноз магнитных бурь на январь: стали известны опасные даты
Новый год начнется с магнитной бури оранжевого уровня. Сила геомагнитных штормов достигнет четырех баллов уже 1 января.
По данным Meteoagent, затем наступит "тихий период", который продлится до 8 января, а с 8 по 10 число включительно произойдут незначительные магнитные бури силой в три балла.
Читайте также: Почему от непогоды и магнитных бурь болит голова: как действует на человека метеопатия
Геомагнитные штормы опасного уровня ожидаются 23-24 и 26 января (К-индекс 4).
Заметим, что график может изменяться в зависимости от поведения Солнца.
Календарь магнитных бурь на январь 2024
Читайте на "Цензор.НЕТ": NASA: человечество за 30 минут узнает, как убийственная солнечная буря ударит Землю
Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:
- Бессонница;
- головные боли;
- Слабость;
- "разбитое" состояние;
- Снижение работоспособности;
- повышение тревожности;
- Изменение АД.
Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:
- Следить за артериальным давлением;
- Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств.
- позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи;
- Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения,
- Своевременно снимать стресс, отдыхать;
- Пить успокаивающие травяные чаи,
- Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами,
- снизить потребление жирных продуктов и алкоголя;
- Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!