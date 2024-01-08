Прогноз магнитных бурь на неделю: когда ждать опасности

Магнитные бури на этой неделе будут оставаться слабыми, геомагнитные штормы не превысят 2-3 балла. Усиление активности возможно только в конце месяца.

По предварительному прогнозу сервиса Meteoagent, "тихий период" продлится до 27 января. Уже 28 и 29 числа ожидаются магнитные бури силой в четыре балла. Заметим, что график может изменяться в зависимости от активности Солнца.

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Когда магнитные бури в январе 2024

Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями могут испытывать недомогание. Это называется метеопатией – повышенная чувствительность организма к изменениям погодных условий.

Во время магнитных штормов человек может испытывать такие симптомы, как головная боль, мигрень, головокружение, тошнота или рвота, слабость, сонливость, одышка, закладывание ушей, боль в суставах, раздражительность или плохое настроение.

Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:

Следить за артериальным давлением; Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств. позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи; Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения, Своевременно снимать стресс, отдыхать; Пить успокаивающие травяные чаи, Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами, снизить потребление жирных продуктов и алкоголя; Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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