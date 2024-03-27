Прощай, неприятный запах: чем стоит протереть разделочную доску для устранения вони

Разделочная доска из древесины славится своей долговечностью, экологичностью и прочностью. Тем не менее, для сохранения ее качеств необходим тщательный уход, поскольку дерево подвержено быстрому поглощению запахов.

Смешивание ароматов различных продуктов на поверхности доски может привести к возникновению устойчивого неприятного запаха. Мы вместе с Апостроф предоставляем советы по эффективной очистке деревянной доски для нейтрализации нежелательных ароматов.

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Как устранить неприятный запах из деревянной разделочной доски

Чтобы избавиться от они из деревянной кухонной доски, попробуйте следующий метод: обильно посыпьте ее тонким слоем столовой соли. Далее потрите поверхность половинкой свежего лимона. Эта комбинация создает эффективный очищающий эффект, который помогает быстро избавиться даже от язвительных запахов. После этого промойте доску большим количеством воды без применения моющих средств.

Также для дезинфекции и удаления загрязнений можно использовать раствор пищевой соды. Смешайте одну чайную ложку соды с ложкой воды до образования пасты, нанесите на доску, оставьте на несколько минут, затем смойте теплой водой.

Раньше мы рассказывали об одной простой хитрости, что поможет убрать неприятный запах из мусорного ведра.

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