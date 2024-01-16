Проще, чем вы думали: Как вырастить киви из семян на подоконнике

Как вырастить киви из семян в домашних условиях

Киви – это вкусный и полезный фрукт, который можно вырастить дома в горшке. Для посадки киви лучше использовать свежие семена, собранные в текущем году.

Киви – это теплолюбивое растение, поэтому зимой его нужно держать в теплом месте, пишет prostoway. Если вы хотите ускорить прорастание семян, можно замачивать их в растворе стимулятора роста.

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Для этого вам понадобятся:

Спелый киви

Стакан

Вода

Салфетка

Ткань

Полиэтиленовый пакет

Горшки для цветов

Керамзит

Специальная почва для тропических растений

Пошаговая инструкция:

Выберите наиболее спелый киви, чтобы он был неповрежден с ровной кожурой. Разрежьте киви пополам и с помощью ложки отделите мякоть от кожуры. Разомните мякоть до однородности. Положите мякоть киви в стакан и залейте водой. Размешайте все ложкой и оставьте в сутки, чтобы отстоялось. После этого соберите все черные косточки, плавающие на поверхности. Выложите семена киви на салфетку, чтобы просушились в течение 3-4 часов. Заверните семена в ткань и залейте водой, чтобы ткань хорошо промокла. Сверху накройте полиэтиленовым пакетом и поставьте в теплое место. Ежедневно добавляйте понемногу воду, чтобы ткань не была сухой. Через неделю будет готов посевной материал. В цветочные горшки положите на дно керамзит для дренажа. Заполните горшки почвой для тропических растений. Сделайте в грунте несколько лунок глубиной от 5 до 10 мм. В каждую лунку положите по 1-2 семена киви. Присыпьте семена грунтом и полейте теплой водой. Накройте горшки пленкой и оставьте их в теплом месте.

Уход за киви

После появления первых росточков пленку можно снять. Растения нужно регулярно поливать, но не заливать. Также нужно следить за тем, чтобы почва не пересыхала.

Киви любит яркий свет, но не переносит прямых солнечных лучей. Поэтому лучше выбрать для него место в полутени.

Первые плоды можно будет собрать через 2-3 года.

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