Проще простого: как научить собаку выполнять команды

Многие владельцы собак считают, что главное – научить животное базовым командам. Однако гораздо важнее сделать это правильно: с учетом поведения собаки, без наказаний и крика, соблюдая логику и последовательность обучения.

Об этом рассказал профессиональный кинолог Алексей Локтионов в интервью РБК-Украина. По мнению эксперта, прежде всего собака должна четко реагировать на свою кличку. Второй обязательной командой является "ко мне" - животное должно подойти к владельцу, зафиксироваться и оставаться рядом, не убегая.

Также важно ввести команду "гуляй", которая служит сигналом для завершения выполнения других команд.

"Каждая команда имеет логическое завершение. И это не просто дать лакомство - а позволить собаке вернуться к свободному поведению. Люди часто ошибаются: собака выполняет команду, получает вкусняшку и сразу бежит. Это разрушает последовательность обучения," - отмечает Локтионов.

Базовый набор команд для каждой собаки

"Рядом"

"Сидеть"

"Лежать"

"Место"

"Нельзя" - но ее вводят после усвоения базовых навыков

"Сначала мы учим, что и как делать, а потом уже вводим запреты. Так же, как сначала изучают правила дорожного движения, а уже тогда штрафуют," - добавляет кинолог.

Лучшее подкрепление для правильного поведения — лакомство. Награда после каждой успешной команды помогает собаке быстрее усвоить навыки.

Нужно ли наказывать собаку?

Все зависит от того, что считать наказанием. Например, короткий переход из игры к выполнению команды – это уже форма дисциплины. Но физическое наказание или крик – категорически неприемлемы.

"Люди, которые бьют или кричат на собаку, обычно просто не понимают, как она мыслит", - объясняет Локтионов.

Важно помнить: собака способна связать действие с результатом только в пределах 1–3 секунд. Поэтому ссорить ее за что-то, что произошло час назад, совершенно бессмысленно. Животное воспримет это как негативную реакцию на ваш приход домой, а не на свою вину.

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Воспитание – это не о наказании

"Собаку не нужно наказывать - ее нужно воспитывать", - подчеркивает Локтионов.

Это значит: обеспечивать физическую активность, давать достаточно внимания, учить оставаться дома в одиночестве и постепенно знакомить с бытовыми условиями.

Дрессировка должна быть не наказанием, а формой коммуникации – тогда собака будет не только послушной, но и счастливой.

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