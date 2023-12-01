Проснуться будет намного легче: назван фрукт, который бодрит и поможет вставать с постели утром

Обычно в холодное время года нам гораздо труднее просыпаться. По мнению врачей-терапевтов, соблюдение регулярного расписания может облегчить проблему.

Об этом пишет Время Действий.

Важно ложиться и вставать в одно и то же время, и прилагать усилия для поддержания здорового сна. Уходить спать стоит до 23:00 для налаживания производства мелатонина, важного гормона для регуляции сна. Рекомендуется избегать переедания перед сном, чтобы мозг имел возможность восстановиться.

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Кроме того. перед сном лучше выключать гаджеты, избегать соцсетей и телевизора, вместо этого проводить легкую гимнастику, принимать расслабляющий душ или читать интересную книгу.

Температура в комнате также важна для здорового сна – комфортный режим важен, поскольку холод или духота могут мешать нормальному отдыху. В холодное время года эксперты советуют положить рядом с кроватью нарезанный лимон, эфирные масла которого улучшают качество сна и облегчают вставание.

Напомним, мы уже писали, как начать высыпаться.

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