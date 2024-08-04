Простая самодельная ловушка спасет растения от улиток: советы от дачников

Улитки представляют собой скользкую угрозу в летних садах, поскольку они могут повредить урожаи и ценные цветы. Однако есть естественный способ уберечь растения от вредителей.

Не следует использовать агрессивную химию. За 5 минут можно собственноручно смастерить ловушку для улиток, сообщает Express.co.uk.

Самым эффективным способом убить улиток является пивная ловушка, поскольку запах дрожжей непреодолим для этих существ. Для нее понадобятся:

пиво (подойдет старое или несвежее пиво);

прозрачный пластиковый стакан или контейнер;

кулинарное масло;

бумажное полотенце.

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Улитки любят дрожжи, и пивная ловушка работает, привлекая этих животных к ловушке. Тогда улитки будут заползать в контейнер, но не смогут вылезть назад и в конце концов опустятся в жидкость.

Выкопайте небольшую яму у растений, которые вы хотите защитить, и сделайте ее достаточно большой, чтобы вместить туда контейнер и он немного выглядывал.

Налейте немного масла на бумажное полотенце и обмажьте им внутреннюю часть емкости, особенно по краям, чтобы улитки не могли вылезть. Залейте контейнер пивом и проверяйте ловушку каждые несколько дней, чтобы заменить пиво и вылить мертвых улиток.

Предлагаем узнать, какие животные являются главными врагами улиток.

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