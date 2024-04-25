Простая укладка и минус 10 лет с лица: стилисты показали модные прически для женщин за 50 (фото)

С наступлением весны хочется обновить не только гардероб, но и прическу. Стрижка боб – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Ее можно уложить разными способами, что делает ее идеальной для женщин любого возраста и стиля.

Если вам за 50 лет и вы хотите выглядеть моложе, вот 7 стильных причесок вам понравятся:

1. Ассиметричный боб:

Асимметричный боб. Источник: Splash News Асимметричный боб. Источник: Splash News

Этот стиль имеет много текстуры и объема, что делает его идеальным для женщин с тонкими волосами. Асимметрия поможет скрыть возрастные признаки и подчеркнуть ваши лучшие черты лица.

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2. Лохматый боб с косой бахромой:

Лохматый боб с косой бахромой. Источник: Splash News Лохматый боб с косой бахромой. Источник: Splash News

Этот стиль подходит для женщин с густыми волосами. Косая бахрома придаст вашему образу немного дерзости и шарма.

3. Объемный итальянский боб:

Объемный итальянский боб. Источник: Shutterstock Объемный итальянский боб. Источник: Shutterstock

Этот стиль изящный и женственный. Он подходит для женщин с любой формой лица.

4. Бикси:

Бикси. Источник: Splash News Бикси. Источник: Splash News

Этот стиль сочетает элементы пикси и боба. Он подходит для женщин, желающих короткий и стильный образ.

5. Многослойный боб с пробором на бок:

Многослойный боб с пробором на бок. Источник: Shutterstock Многослойный боб с пробором на бок. Источник: Shutterstock

Этот стиль поможет вам добавить объем волос. Глубокий боковой пробор зрительно поднимет ваше лицо.

6. Серый волнистый боб с косой челкой:

Серый волнистый боб с косой челкой. Источник: Splash News Серый волнистый боб с косой челкой. Источник: Splash News

Этот стиль элегантный и нестареющий. Он подходит для женщин, желающих отрастить седые волосы.

7. Боб длиной до подбородка с нежной бахромой:

Боб длиной до подбородка с нежной бахромой. Источник: Splash News Боб длиной до подбородка с нежной бахромой. Источник: Splash News

Этот стиль подходит женщинам с любой формой лица. Бахрома придаст вашему образу немного романтики.

Помните, что самая лучшая прическа – это та, которая вам нравится и с которой вы чувствуете себя уверенно. Не бойтесь экспериментировать и находить свой стиль.

Перед тем, как выбрать новую прическу, проконсультируйтесь со своим парикмахером. Он поможет вам подобрать стиль, который будет подходить вашему типу волос и форме лица.

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