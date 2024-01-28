Простая утренняя привычка продлит вашу жизнь: что советуют специалисты

Врач, специализирующийся на борьбе со старением, каждый день начинает с простой 10-минутной утренней процедуры, сочетающей в себе несколько стратегий для продолжительной и здоровой жизни.

Доктор Киен Вуу в комментарии Business Insider сказал, что его 10-минутная утренняя процедура может помочь людям жить долго и быть здоровее. Его рутина содержит пять категорий или "столпов здоровья": физическое, умственное, эмоциональное, социальное и цель.

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"Каждый миг в жизни мы имеем возможность выбирать, как нам выглядеть", — сказал он.

День врача начинается с большого стакана лимонной воды и солнца. Киен Вуу натощак пьет стакан воды с добавлением лимона и электролитов или минеральной соли. Это помогает восстановить гидратацию и добавляет прирост питательных веществ.

Он также прилагает усилия, чтобы прямые солнечные лучи попадали на кожу и лицо утром, что может помочь поддерживать естественные циклы сна и бодрствования в организме для поддержания постоянного уровня энергии.

Следующим шагом у рутин Вуу является 10-минутная гимнастика, содержащая упражнения на растяжку и укрепление. Он также практикует дыхательные упражнения по снятию стресса, такие как диафрагмальное дыхание и дыхание 4-7-8.

"Дыхание - это отличный способ уменьшить стресс и тревогу, а также улучшить общее состояние здоровья", — сказал специалист.

Завершающим шагом у рутин Вуу является краткая медитация, помогающая ему сосредоточиться и снять стресс. Он рекомендует медитировать в течение 5-10 минут в день.

"Медитация - это отличный способ улучшить психическое и эмоциональное здоровье, а также улучшить концентрацию и внимание", — добавил эксперт.

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