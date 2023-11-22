Простая вещь позволит улучшить отопление в доме: совет специалиста

С наступлением холодов люди ищут способы сохранить тепло в своих домах подольше. Эксперт поделился одной простой корректировкой, которую владельцы домов могут сделать, чтобы улучшить отопление.

По словам эксперта, удаление воздуха из радиаторов – это все равно, что дать ему "передышку". Так горячей воде нагреть дом быстрее и легче, сообщает Express.co.uk.

Чтобы прокачать радиатор, осторожно поверните ключ против часовой стрелки, пока не услышите шипящий звук, свидетельствующий об утечке газа.

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Когда газ выйдет, вода начнет выходить, что является подсказкой для быстрой повторной затяжки. Этот процесс можно повторить для каждого радиатора, требующего прокачки.

Если после удаления воздуха из радиатора все еще остаются холодные пятна, может потребоваться вызвать профессионала, чтобы осушить и промыть их.

Чтобы еще больше сэкономить на отоплении, эксперт посоветовал инвестировать в средства защиты от сквозняков. Тяжелые материалы, такие как ковры и шторы, прекрасно предотвращают выход тепла, блокируют сквозняки через щели в полу.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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