Просто, вкусно и сытно: Как приготовить картофель запеченный в молоке

Как запечь картофель в молоке

Рецепт этой вкусной и ароматной картофельной запеканки прост в приготовлении и не требует особых навыков. Это блюдо удивляет своим легким сливочным вкусом и нежной текстурой картофеля.

Используйте молоко с жирностью не менее 3,2% для лучшего вкуса и текстуры, пишет ТСН. Ниже приведены детали шагов и ингредиентов для приготовления этого блюда.

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Ингредиенты:

Картофель - 1 кг

Молоко 3,2% – 500 мл

Твердый сыр – 200 г

Сливочное масло – 50 г

Репчатый лук – 1 шт.

Черный молотый перец

Мускатный орех (щепотка)

Соль

Приготовление:

Вымойте и очистите картофель, нарежьте его кружочками толщиной 2-3 мм. Тёртый сыр на большой терке (оставьте 1/4 часть для присыпки сверху). Нарежьте лук тонкими полукольцами. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите картофель равномерным слоем и посыпьте луком. В миске взбейте яйцо, влейте молоко, добавьте тертый сыр, черный перец, мускатный орех и соль. Хорошо перемешайте и залейте эту молочную смесь картофелем. Разместите кусочки сливочного масла и присыпьте оставленным творогом. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут, или пока блюдо не станет золотистым и хрустящим. При подаче посыпьте блюдо свежей зеленью.

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