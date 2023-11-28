Просто, вкусно и сытно: Как приготовить картофель запеченный в молоке
Как запечь картофель в молоке
Рецепт этой вкусной и ароматной картофельной запеканки прост в приготовлении и не требует особых навыков. Это блюдо удивляет своим легким сливочным вкусом и нежной текстурой картофеля.
Используйте молоко с жирностью не менее 3,2% для лучшего вкуса и текстуры, пишет ТСН. Ниже приведены детали шагов и ингредиентов для приготовления этого блюда.
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Ингредиенты:
- Картофель - 1 кг
- Молоко 3,2% – 500 мл
- Твердый сыр – 200 г
- Сливочное масло – 50 г
- Репчатый лук – 1 шт.
- Черный молотый перец
- Мускатный орех (щепотка)
- Соль
Приготовление:
- Вымойте и очистите картофель, нарежьте его кружочками толщиной 2-3 мм.
- Тёртый сыр на большой терке (оставьте 1/4 часть для присыпки сверху).
- Нарежьте лук тонкими полукольцами.
- Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите картофель равномерным слоем и посыпьте луком.
- В миске взбейте яйцо, влейте молоко, добавьте тертый сыр, черный перец, мускатный орех и соль. Хорошо перемешайте и залейте эту молочную смесь картофелем. Разместите кусочки сливочного масла и присыпьте оставленным творогом.
- Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут, или пока блюдо не станет золотистым и хрустящим.
- При подаче посыпьте блюдо свежей зеленью.
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