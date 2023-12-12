Простое средство осветлит затирку между плиткой в душе всего за 5 минут

Красивая плитка для ванной комнаты может быть испорчена загрязненной затиркой. Однако есть один способ, чтобы она выглядела совершенно новой.

Все, что вам нужно сделать, это заполнить бутылку с распылителем равными частями дистиллированного белого уксуса и теплой воды. Об этом сообщает Express.co.uk.

Хорошо взболтайте смесь, затем распылите на затирку и оставьте ее на пять минут, чтобы уксус действовал. После того, как уксус впитается, протрите раствор щеткой из жесткой щетины и нейлона.

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Следующим шагом будет использование влажной тряпки, чтобы вытереть всю влагу, после чего перед вами должна быть отличная чистая затирка. Еще один способ украсить ванную – почистить душевую воронку.

Смочите душевую насадку в растворе уксуса и горячей воды. Вы можете сделать это, смешав половину уксуса и горячую воду в пакете. Затем прикрепите сумку к душевой ручке, например резинкой. К утру душевая воронка должна выглядеть сияюще чистой.

Напомним, мы подготовили несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванну. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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