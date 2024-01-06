Простой лайфхак не даст картофелю прорастать во время хранения

Картофель является основным продуктом на кухне большинства людей, потому что его можно использовать для многих разнообразных блюд. Чтобы обеспечить как можно дольше хранение картофеля, следует знать, как правильно его хранить.

Для того чтобы картофель не прорастал, важно держать его в бумажном пакете. Об этом сообщает Express.co.uk.

Переместите весь картофель в бумажный пакет, затем добавьте туда целое яблоко. Пакет следует держать в сухом, прохладном месте.

Читайте также: Как правильно хранить продукты: четыре основных правила для хозяек

Это связано с тем, что яблоки производят природный газ, известный как этилен, способный замедлить или приостановить процесс прорастания картофеля.

Также картофель можно держать в нижней части холодильника, чтобы продлить срок хранения овоща.

Ранее, UAportal поделился, как сделать холодильник из бардачка авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!