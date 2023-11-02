Простой рецепт спагетти из кабачка: это блюдо вас удивит

Из всех сортов кабачков для кулинаров большой интерес представляет кабачок-спагетти. Этот оригинальный овощ подходит для запекания и создания вкусной пасты.

Внутри таких кабачков содержится "макаронная мякоть", которую можно употреблять в пищу сырой – добавлять в салаты, или запекать, или готовить как обычные спагетти.

Если плод опустить на 30 минут в кипящую воду, затем разделить пополам и удалить семена, то можно получить овощную "лапшу".

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Дело в том, что под давлением высоких температур внутренняя часть плода распадается на волокна, напоминающие макаронные изделия. Подавать такую мякоть можно со сладким или простоквашей.

Рецептом блюда из кабачка-спагетти поделось издание TheManual.

Отмечается, что "включение в свой рацион продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, таких как спагетти, может даже помочь снизить риск развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца. Содержимое клетчатки, содержащейся в спагетти, также прекрасно способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта "Каждая 1 чашка кабачкового спагетти поможет вам получить около 8% вашей ежедневной потребности в клетчатке. Клетчатка не только важна для хорошего здоровья желудочно-кишечного тракта, но и помогает дольше оставаться сытыми".

Специалисты советуют помыть кабачок-спагетти, разрезать вдоль и вытащить семена с волокнами. Затем нужно выложить каждую половинку лицевой стороной вниз на стандартный противень. Можно сбрызнуть сверху растительным маслом.

Запекать половинки кабачка в духовке нужно примерно 25 минут при 200 градусах.

Когда достанете запеченный кабачок, большой ложкой соскребите его мякоть. Ее еще теплой можно приправить любимыми специями, добавить сливочное масло или растительное масло и потреблять. Или сделайте любимый соус для спагетти и смешайте с запеченными волокнами спагетти-кабачка.

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