Простой трюк поможет добиться успеха на собеседовании

Получение желаемого поста может быть сложным и нервным процессом. Часто кандидаты хотят показать работодателю, что они квалифицированы и мотивированы, но при этом есть опасность показаться высокомерными или самоуверенными.

Согласно новому исследованию, юмор может быть эффективным способом достичь этого баланса. Исследование, опубликованное в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, показало, что кандидаты, использовавшие юмор в своих резюме и интервью, были восприняты как более компетентные и привлекательные, чем те, кто не использовал юмор.

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Исследователи создали два вымышленных резюме, идентичных со всех сторон, за исключением того, одно содержало немного юмора, а другое было стандартным. Два резюме были разосланы 345 компаниям, и исследователи оценили уровень интереса к их гипотетическим кандидатам посредством посещений вебсайтов и контактов с рекрутерами.

Резюме, включавшее остроумное мнение: "Чем больше кофе вы можете предложить, тем больше продукции я сделаю", получило втрое больше отзывов, чем резюме без юмора.

В следующей части исследования исследователи попросили добровольцев притвориться менеджерами ресторана, который ищет шеф-кондитера, и дали для оценки две расшифровки интервью. Опять же в одном было добавлено несколько шутливых комментариев, а в другом был простой итог опыта кандидата.

Хвалившийся юмором кандидат воспринимался как более теплый и компетентный, а оценщики с большей вероятностью предложили этому гипотетическому человеку работу.

Авторы исследования отмечают, что важно использовать юмор с осторожностью. Юмор должен быть подходящим для ситуации и не должен быть обидным.

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