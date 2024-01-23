Простые советы по уходу за гортензией зимой обеспечат хорошее цветение

Хотя зима редко кажется благоприятным временем для активного садоводства, есть много преимуществ, которые можно получить от холода. Один из надежных способов извлечь максимальную пользу от цветения гортензии весной – защитить ее от минусовых температур.

По мнению профессионалов садоводства, самый лучший способ сделать это – знать, с каким сортом гортензии вы имеете дело. Об этом сообщает Express.co.uk.

В частности, растения гортензии Mophead образуют куст с большими куполообразными головками, похожими на шапочку для душа или швабру. Их белые, голубые или розовые цветы появляются в начале лета и часто цветут вплоть до первых заморозков.

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Похожий на вид сорт гортензии Lace Cap, который имеет немного более плоский вид и цветет с июля до начала осени. Сорт конусообразной формы известен как метельчатая гортензия, дающая скопление крошечных нежных цветов.

Также есть плетистые гортензии, которые характеризуются своими воздушными корнями. Что касается всех этих сортов, эксперт отмечает важность знать, когда ожидается их цветение, поскольку это даст информацию о том, когда и как их обрезают.

Гортензии Mophead и lace cap будут удовлетворительно цвести без внимания, но ежегодная обрезка поощряет новый, энергичный рост и лучшее цветение. Однако важно не производить обрезку зимой, во время холодов.

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