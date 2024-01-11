Простые способы избавиться от запаха секонд-хенда из вещей

Вещи из секондхенда всегда имеют неприятный запах, от которого очень трудно избавиться. Но это вполне возможно, если знать некоторые уловки.

Эксперты The Spruce предлагают несколько советов, которые помогут вам сделать ваши комиссионные находки пахнуть как новыми.

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Проветривайте вещи

Первое, что нужно сделать, когда вы что-то покупаете в комиссионном магазине, это проветрить его. Оставьте предмет на улице или в хорошо проветриваемом помещении на несколько часов или даже в день, если это возможно. Свежий воздух поможет устранить часть запаха.

Используйте пищевую соду

Пищевая сода – еще один прекрасный способ устранить неприятные запахи. Обильно посыпьте содой предмет и оставьте его на несколько часов или даже на ночь. Пищевая сода обладает абсорбирующими свойствами, которые помогут вовлечь запах.

Попробуйте немного уксуса

Уксус также является эффективным способом устранения запахов. Смешайте равные части воды и белого уксуса в бутылке с распылителем и брызните на предмет. Дайте предмету высохнуть на улице.

Дополнительные средства

Газеты, наполнитель кошачьего туалета, активированный уголь и эфирные масла могут помочь устранить запахи. Заверните газету в рукава или карманы одежды и оставьте на два дня. Наполнитель для кошачьего туалета можно поместить в тканевый мешочек с предметом на неделю. Активированные угли можно поместить в контейнер и положить возле вещей. Эфирные масла можно просто распылить прямо на предмет.

Очистка паром

Отпаривание также является эффективным способом устранения запахов. Важно использовать чистящий раствор с ароматизаторами, чтобы добавить свежего запаха. Этот метод также поможет удалить любые морщинки или ворсистую ткань.

Если вы придерживаетесь этих советов, вы сможете избавиться от запаха из комиссионных вещей и наслаждаться ими как новыми.

Как стирать одежду после секонд-хенда

Стирать подержанные вещи следует отдельно от другой одежды, чтобы запах не распространился на другие вещи.

Стирать несколько раз, на максимальной температуре, допустимой для определенного типа вещей. Это поможет убить бактерии, являющиеся причиной запаха.

Используйте двойное количество порошка, чтобы усилить эффект дезодорации.

Включите дополнительное полоскание, чтобы удалить остатки порошка и запаха.

Предлагаем узнать, как выбрать хорошие вещи в секонд-хенде.

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