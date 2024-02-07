Простые способы отстирать смолу из белой или цветной одежды: главное достать скипидар
Пикники, прогулки по лесу и другие развлечения на природе могут обернуться неприятностями – пятна от смолы на одежде довольно сложно отстирать.
Не паникуйте, ведь благодаря простым советам вы легко избавитесь от липкого и жирного пятна, сохранив любимую одежду. Издание SantePlusMag рекомендует попробовать несколько способов удаления смолы из разных типов тканей.
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Синтетика:
Нанесите несколько капель оливкового масла на загрязненный участок. Дайте ткани впитать масло. Протрите пятно тальком или разрыхлителем. Оставьте на час. Вымойте загрязненное место и смойте теплой водой.
Цветная хлопковая одежда:
Вымыть одежду с хозяйственным мылом, чтобы удалить излишки смолы. Выверните одежду. Смешайте 3/4 спирта с 1/4 скипидара. Смочите вату в растворе и протрите заднюю часть пятна. Оставьте на 15 минут. Смойте теплой водой.
Белая хлопковая одежда:
Смочите ватный диск смесью скипидара и спирта. Протрите пятно до полного исчезновения.
Джинсы:
Заморозьте смолу кубиком льда. Соскребите смолу ножом для масла. Используйте смесь скипидара и спирта, если смола не исчезла. Выстирайте одежду с хозяйственным мылом.
Шерстяная или шелковая одежда:
Смочите ватный диск скипидаром и протрите пятно. Выстирайте одежду вручную с хозяйственным мылом.
Как вывести пятно от смолы из цветной кожаной одежды?
Смочите вату спиртом и потрите пятно. Предварительно проведите тест на незаметном участке.
Как вывести засохшее смоляное пятно?
Нагрейте пятно феном (осторожно!), чтобы растопить смолу. Удалите ее ватой, смоченной в ацетоне.
Благодаря этим советам вы сможете легко удалить пятна от смолы из одежды и сохранить ее чистоту и красоту.
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