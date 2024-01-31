Простые способы проверить свежесть яиц в домашних условиях

Яйца часто используются при приготовлении блюд. Этот универсальный продукт должен быть свежим, в противном случае вам может угрожать пищевое отравление.

Как узнать, можно ли свежие яйца, которые вы покупаете, с помощью нескольких простых методов. Самый простой способ – это опустить его в воду. Свежие яйца утонут, а старые яйца будут плавать. Это связано с тем, что со временем в яйцах накапливается воздух, образующий пузырьки. Эти пузырьки делают яйца более легкими, что и приводит к тому, что они начинают плавать, пишет издание harchi.info.

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При покупке яиц обратят внимание на скорлупу. На нем не должно быть повреждений. Если вы потрясете яйцо, то не должны почувствовать, как желток ударяется о стенки скорлупы.

Это кажется очевидным, но один из самых простых способов проверить, не испортилась ли еда – понюхать ее. Свежие яйца не должны иметь запаха. Если яйцо заметно пахнет или запах серы, лучше его выбросить.

Также проверить, испортилось ли яйцо, помогут визуальные признаки. Разбейте яйцо на плоскую поверхность. Желток свежего яйца будет ярким и круглым, а белок не сильно растекается. Любая розовая или радужная окраска может указывать на то, что внутри начали расти бактерии.

Проверка вареных яиц

Если вы до сих пор испытываете сомнения после сварки яйца, можно обратить внимание еще на несколько признаков. Еще раз понюхайте его и исследуйте текстуру. Плохое яйцо будет иметь удивительный запах, а текстура будет неоднородной.

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Как хранить яйца

Чтобы получить качественный продукт, недостаточно приобрести свежие яйца, нужно также позаботиться об их правильном хранении дома. Лучший способ хранить яйца – это охладить их, как только вернетесь домой.

Лучше не держать их вне холодильника дольше 2 часов. На охлажденных яйцах, находящихся при комнатной температуре может появиться конденсат, что увеличивает вероятность проникновения бактерий внутрь.

Храните яйца в картонной упаковке, где они были приобретены. Это поможет сохранить их свежесть и предотвратить проникновение бактерий.

Не стирайте яйца перед хранением. Скорлупа яиц покрыта природной пленкой, защищающей их от бактерий.

Храните яйца в холодильнике при температуре от 0 до 4 градусов Цельсия.

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