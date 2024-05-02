Простые уловки: как сварить яйца к Пасхе, чтобы не потрескались

К Пасхальным праздникам во многих культурах принято варить яйца и красить их в разные цвета. Чтобы окрашенные яйца были пригодными к употреблению, обязательно нужно сварить их так, чтобы скорлупа оставалась целой, без трещин.

Сварить яйца вкрутую без трещин достаточно просто, если знать некоторые уловки. Первое правило – яйца должны быть комнатной температуры, чтобы когда вы их положите в воду и поставите варить, из-за резкого перепада температур скорлупа не треснула. Также лучше выбирать для этого кастрюлю с толстым и широким дном.

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Эксперты советуют брать не очень свежие яйца, иначе после варки их будет сложно чистить от скорлупы.

Яйца в кастрюлю нужно класть тогда, когда она заполнена водой, опускайте их медленно, чтобы яйцо не ударилось о стенки или дно кастрюли. Лучше размещать яйца в один слой. Если вы попытаетесь сварить слишком много яиц одновременно, некоторые могут треснуть от веса других.

На дно кастрюли положите сложенную марлю. Это помогает смягчить дно кастрюли, и яйца во время кипения воды не будут стучаться о дно.

Воду, в которой будут вариться яйца, лучше подсолить. Подсоленная вода помогает яичному белку быстрее застыть. Это также помогает закрыть небольшие утечки, если скорлупа треснет во время процесса приготовления. Вместо соли можно использовать две столовые ложки уксуса.

Яйца должны вариться во время слабого кипения воды на среднем огне, чтобы они не треснули от быстрого изменения температуры. Накройте кастрюлю крышкой, тогда вода закипит быстрее.

Варить яйца нужно примерно 10 минут в кипящей воде. Если варить больше 15 мин, желток может позеленеть.

Можно дождаться, пока вода в кастрюле с яйцами закипит, затем подождать 5 мин выключить плиту. В горячей воде под крышкой яйца будут довариваться сами. Когда вода немного остынет, выложите яйца в емкость, наполненную ледяной водой. Добавьте половину чайной ложки соли в воду. Благодаря этому яйца будет легче чистить.

Дайте яйцам остыть в течение 2-5 минут. Когда яйца охладятся, чтобы их можно было держать в руках, поставьте их в холодильник на 20-30 минут, чтобы скорлупа "распушилась".

Предлагаем узнать, в какие цвета нельзя красить яйца на Пасху.

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