Проверенные рецепты маринадов для шашлыка

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Друзья, иногда вы просите поделиться новыми рецептами, но не сладенького, а солененького. А сегодня хочу поговорить о шашлыке. Расскажу, как готовить мясо для шашлыка + проверенные рецепты маринада

Для шашлыка берут практически любое мясо: свинину, говядину, баранину, курицу, индейку… Сначала удаляют сухожилия, а мясо нарезают поперек волокон. Кусочки – размером со спичечный коробок или яйцо.

Если мясо нарезать вдоль волокон, то они будут как нитки, их будет сложно жевать.

Курицу разделывают на грудку, крылышки, бедра, голени – их запекают целиком, а мясо нарезают кубиками 3 см.

Касательно маринада - если мясо свежее, молодое, его можно просто посолить и поперчить. Армянские повара так и делают. Французы добавляют в маринад можжевельник, мексиканцы - чили.

Но базовое правило маринада – чем больше лука, тем лучше. Можно добавить чеснок, имбирь, паприку, душистый перец...

Я не использую для маринадов майонеза, кетчупа, уксуса. Поделюсь любимыми рецептами.

Фирменный маринад от моего Любимого

Вода + соевый соус - в пропорции 2:1.

Нарезать мясо на кусочки, поместить в контейнер и залить маринадом так, чтобы он полностью покрыл мясо. Оставить на 10-12 часов в холодильнике.

Луковый маринад

Лук измельчить в пюре, а перед жаркой промокнуть мясо. Или же использовать луковый сок.

Кефирный маринад

Кефир + лук (кольцами), пропорции 1:1 + 1 ст. л. хмели-сунели.

Минеральный маринад

Минеральная вода + лук, 1:1 + 1 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. приправ.

Винный маринад

Белое вино + лук, 1:1 + можно добавить свежий базилик.

Маринад с киви

Киви + лук.

Киви пробить блендером до пюре, перетереть через сито, чтоб избавиться от черных семечек. Смешать с мелко натертым луком. Оставить , кроме первого (с соевым соусом).