Проверьте остроту своего зрения: найдите девушку через 5 секунд

Если вам нужно немного расслабиться, решение головоломок может стать отличным вариантом. Визуальные иллюзии позволяют приятно провести время с близкими и проверить свою наблюдательность. На этот раз задача состоит в поиске девушки среди стаи фламинго.

Эта головоломка от Jagranjosh достаточно сложна, поскольку изображение переполнено птицами, которые привлекают основное внимание. Чтобы обнаружить девушку, нужно максимально сконцентрироваться.

Brightside. Источник: Визуальная иллюзия Brightside. Источник: Визуальная иллюзия

На рисунке изображено большое количество фламинго. Некоторые из них пьют воду, другие просто отдыхают. Среди этой группы птиц где-то скрытая девушка, которую нам и нужно найти.

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На поиски отведено всего 5 секунд! Вы готовы? Тогда начинаем!

Не удалось обнаружить девушку?

Вот вам подсказка: сосредоточьте взгляд на центре изображения и затем переместите его влево. Девушка прячется за одним из фламинго – правильный ответ обозначен красным кругом.

Brightside. Источник: Визуальная иллюзия Brightside. Источник: Визуальная иллюзия

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