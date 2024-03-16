Проверьте себя: психолог рассказала о 4 типах привязанности в отношениях
Какие бывают типы привязанности в отношениях
Все мы стремимся к близости и любви, но строим отношения по-разному. Это зависит от типа привязанности, сформировавшегося у нас еще в раннем детстве.
Понять свой тип привязанности – это первый шаг к построению здоровых и гармоничных отношений, пишет психологический портал Mentoly в Instagram.
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Психологи выделяют 4 типа привязанности:
1. Безопасный:
- Формируется, когда родители внимательны и отзывчивы к нуждам ребенка.
- Люди с безопасной привязанностью:
- Не боятся быть брошенными.
- Имеют свое мнение, но и учитывают мнение партнера.
- Не контролируют и не манипулируют партнёром.
2. Тревожный:
- Формируется, когда родители нестабильны в своем поведении.
- Люди с тревожной привязанностью:
- Боятся быть брошенными и отвергнутыми.
- Не переносят, когда партнер проводит время отдельно от них.
- Нуждаются в постоянном подтверждении взаимности.
3. Избегающий:
- Формируется, когда родители эмоционально отдалены или строги.
- Люди с избегающей привязанностью:
- Испытывают дискомфорт при сближении с партнером.
- Не принимают помощь и стремятся к независимости.
- Избегают эмоциональной и физической близости.
4. Тревожно избегающий:
- Формируется в результате психологического или физического насилия со стороны родителей.
- Люди с тревожно-избегающей привязанностью:
- Остаются отстраненными, но в то же время зависимыми в отношениях.
- Ожидают, что их оттолкнут или разочаруют.
- Воспринимают партнера как непредсказуемого человека.
Важно помнить:
- Тип привязанности можно изменить, если обратиться за помощью к психотерапевту.
- Большинство людей имеют комбинацию двух или более типов привязанности.
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