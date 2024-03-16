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Проверьте себя: психолог рассказала о 4 типах привязанности в отношениях

Игорь Романько

Какие бывают типы привязанности в отношениях

Все мы стремимся к близости и любви, но строим отношения по-разному. Это зависит от типа привязанности, сформировавшегося у нас еще в раннем детстве.

Понять свой тип привязанности – это первый шаг к построению здоровых и гармоничных отношений, пишет психологический портал Mentoly в Instagram.

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Психологи выделяют 4 типа привязанности:

1. Безопасный:

  • Формируется, когда родители внимательны и отзывчивы к нуждам ребенка.
  • Люди с безопасной привязанностью:
    • Не боятся быть брошенными.
    • Имеют свое мнение, но и учитывают мнение партнера.
    • Не контролируют и не манипулируют партнёром.

2. Тревожный:

  • Формируется, когда родители нестабильны в своем поведении.
  • Люди с тревожной привязанностью:
    • Боятся быть брошенными и отвергнутыми.
    • Не переносят, когда партнер проводит время отдельно от них.
    • Нуждаются в постоянном подтверждении взаимности.

3. Избегающий:

  • Формируется, когда родители эмоционально отдалены или строги.
  • Люди с избегающей привязанностью:
    • Испытывают дискомфорт при сближении с партнером.
    • Не принимают помощь и стремятся к независимости.
    • Избегают эмоциональной и физической близости.

4. Тревожно избегающий:

  • Формируется в результате психологического или физического насилия со стороны родителей.
  • Люди с тревожно-избегающей привязанностью:
    • Остаются отстраненными, но в то же время зависимыми в отношениях.
    • Ожидают, что их оттолкнут или разочаруют.
    • Воспринимают партнера как непредсказуемого человека.

Важно помнить:

  • Тип привязанности можно изменить, если обратиться за помощью к психотерапевту.
  • Большинство людей имеют комбинацию двух или более типов привязанности.

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