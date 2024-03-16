Проверьте себя: психолог рассказала о 4 типах привязанности в отношениях

Все мы стремимся к близости и любви, но строим отношения по-разному. Это зависит от типа привязанности, сформировавшегося у нас еще в раннем детстве.

Понять свой тип привязанности – это первый шаг к построению здоровых и гармоничных отношений, пишет психологический портал Mentoly в Instagram.

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Психологи выделяют 4 типа привязанности:

1. Безопасный:

Формируется, когда родители внимательны и отзывчивы к нуждам ребенка.

Люди с безопасной привязанностью: Не боятся быть брошенными. Имеют свое мнение, но и учитывают мнение партнера. Не контролируют и не манипулируют партнёром.



2. Тревожный:

Формируется, когда родители нестабильны в своем поведении.

Люди с тревожной привязанностью: Боятся быть брошенными и отвергнутыми. Не переносят, когда партнер проводит время отдельно от них. Нуждаются в постоянном подтверждении взаимности.



3. Избегающий:

Формируется, когда родители эмоционально отдалены или строги.

Люди с избегающей привязанностью: Испытывают дискомфорт при сближении с партнером. Не принимают помощь и стремятся к независимости. Избегают эмоциональной и физической близости.



4. Тревожно избегающий:

Формируется в результате психологического или физического насилия со стороны родителей.

Люди с тревожно-избегающей привязанностью: Остаются отстраненными, но в то же время зависимыми в отношениях. Ожидают, что их оттолкнут или разочаруют. Воспринимают партнера как непредсказуемого человека.



Важно помнить:

Тип привязанности можно изменить, если обратиться за помощью к психотерапевту.

Большинство людей имеют комбинацию двух или более типов привязанности.

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