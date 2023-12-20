Проверьте свое: Какие украинские фамилии принадлежат потомкам дворян

В XVII веке в Украине начался процесс обретения населением фамилий. Это было связано с принятием решения киевского митрополита Петра Могилы вести метрики родившихся, женатых и умерших.

Читайте также: Почему слово "опозориться" неправильно, и как сказать на украинском

Об этом пишет "Апостроф". Основой для создания фамилий были следующие факторы:

Имена родителей. Это самый распространенный способ образования фамилий. Например, от имени отца Иванна образовалась фамилия Иваненко, от имени матери Марии – Марченко.

Это самый распространенный способ образования фамилий. Например, от имени отца Иванна образовалась фамилия Иваненко, от имени матери Марии – Марченко. Положение или должность человека. Например, от слова "господин" образовалась фамилия Панченко, от слова "казак" - Козаченко.

Например, от слова "господин" образовалась фамилия Панченко, от слова "казак" - Козаченко. Этническая принадлежность, род деятельности либо личные признаки человека. Например, от слова "поляк" образовалась фамилия Поляченко, от слова "скорняк" - скорняк, от слова "лысый" - Лысенко.

Среди самых распространенных фамилий украинской знати – Галаган, Дорошенко, Кандыба, Карпенко, Тарнавский и Уманец. Эти фамилии популярны и в наше время.

По данным генеалогического ресурса "Родни", фамилия Галаган насчитывает 2804 носителя. По распространению занимает 1511 место. Чаще встречается на Приднепровье.

Фамилия Дорошенко насчитывает 19 272 носителей. По распространению занимает 108 место. Чаще встречается на Слобожанщине.

Фамилия Кандыба насчитывает 2020 носителей. По распространению занимает 2264 место. Чаще встречается на Слобожанщине.

Фамилия Карпенко насчитывает 31 976 носителей. По распространению занимает 33-е место. Чаще встречается на Приднепровье.

Фамилия Тарнавского насчитывает 1819 носителей. По распространению занимает 2556 место. Чаще встречается на Подолье.

Фамилия Уманец насчитывает 3665 носителей. По распространению занимает 1079 место. Чаще встречается на Приднепровье.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!