Проверьте свое зрение: у вас 8 секунд, чтобы найти корону

Попытайтесь решить сложную визуальную загадку – найти скрытую корону в интерьере спальни. Эта задача окажется непростой, но она действительно где-то там спрятана.

Когда нужно отвлечься, разгадывание головоломок – отличный вариант. Оптические иллюзии проверяют нашу наблюдательность и креативность. Такие задачи можно решать вместе с друзьями или семьей. На этот раз наша задача – отыскать корону, спрятанную в спальне.

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Головоломка от Jagranjosh действительно очень сложна. Чтобы ее разгадать, необходимо тщательно изучить изображение как настоящий детектив в поисках зацепки.

На картинке изображена обычная спальня с кроватью и разными предметами интерьера. Наша задача – выявить скрытую корону.

Время на поиски ограничено – всего 8 секунд! Готовы? Тогда начинаем!

Если корону найти не удалось, вот подсказка: обратите внимание на верхний правый угол изображения – корона расположена там. Правильный ответ обозначен желтым кругом.

Попытайтесь также решить головоломку из Гарварда, которая под силу только 10% людей.

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