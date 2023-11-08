Пряный вкус Мексики: рецепт чили кон карне с говядиной и фасолью

Чили кон карне по рецепту от Shuba — традиционное блюдо мексиканской кухни. Она готовится из говяжьего фарша и фасоли, содержит много пряностей и чили.

Ингредиенты:

Оливковое масло – 15 мл

Говяжий фарш – 450 г

Лук красный – 1 шт.

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Кабачки – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Перец красный острый – 1 шт.

Зира – 10 г

Копченая паприка – 4 г

Корица молотая – 1 г

Перец чили, порошок – 2 г

Фасоль красная, консервированная – 400 г

Томаты – 400 г

Говяжий бульон – 200 мл

Томатное пюре – 80 г

Рис басмати – 200 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Йогурт – 80 г

Кинза свежая – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Обжарьте говядину на сильном огне 5–6 минут, помешивая.

2. Измельчите лук, баклажан и кабачок нарежьте кусочками по 1 см. Красный перец измельчите. Все обжарьте 3–4 минуты, помешивая. Добавьте зиру, копченую паприку, корицу, порошок чили и жарьте, помешивая, 1–2 минуты.

3. Добавьте фасоль, помидоры, томатное пюре и бульон. Доведите до кипения, убавьте огонь до слабого кипения и варите под крышкой 25-30 минут, помешивая.

4. Снимите крышку, перемешайте и варите на среднем огне еще 10 минут.

5. Сварите рис в соответствии с инструкцией на упаковке.

6. Подавайте с рисом, нежирным йогуртом и измельченной кинзой.

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