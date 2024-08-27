Психолог посоветовал, как побороть страх и продолжать жить

В непростых жизненных ситуациях, когда страх и тревога наводняют наши мысли, важно уметь правильно реагировать и действовать конструктивно. По словам психолога Елены Смирновой, страх не всегда враг — он также играет роль в нашей самозащите. Главное – не застрять в этом состоянии, а научиться использовать его в свою пользу.

Первый шаг, который советует психолог, – действовать по ситуации. Это сродни обучению по плаванию: подготовка заранее помогает сохранять спокойствие и действовать рационально в кризисных ситуациях. Умение быстро реагировать делает нас более устойчивыми к трудностям, пишет издание krapka.media.

Также важно согласовать свои движения и эмоции. Во время паники Елена советует "возвращаться в тело" из-за активности. Это помогает разрядить эмоциональное напряжение и снизить уровень тревоги. Попытки оставаться неподвижными и успокаивать себя могут, напротив, усугубить состояние тревоги.

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Еще одним эффективным приемом является синхронизация движений с дыханием. Это помогает заземлиться и лучше контролировать свои эмоции, особенно в напряженных ситуациях. Важно также научиться переключать внимание на реальные объекты вокруг, чтобы не погружаться в тревожные мысли.

Кроме того, полезно ощутить свое тело, что поможет снизить диссоциацию между телом и разумом во время стресса. Это можно сделать через простые движения, например, похлопать себя или потопать ногами.

Если страх или тревога возникают из-за объективных событий, это нормальная реакция на реальные угрозы. Однако если эти ощущения возникают без видимых причин, это может быть признаком панической атаки, с которой следует обратиться к специалисту.

Елена Смирнова отмечает, что панические атаки могут повторяться, поэтому важно обращаться за помощью и развивать навыки здорового реагирования.

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