Психологи дали 5 советов, которые помогут вам быть уверенными в себе

Как повысить уверенность в себе и своих решениях

Уверенность в себе – ключ к успеху в любом деле. Она дает нам силы рисковать, пробовать новое, добиваться целей, жить счастливой жизнью.

Но как же эту уверенность обрести? Уверенность в себе – это не то, что дается нам раз и навсегда. Это постоянная работа над собой. Но это того стоит, пишет espreso.tv.

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Начните с малого:

Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах. У каждого из нас есть свои таланты, умения, знания. Вспомните, что у вас получается хорошо, и почаще делайте то, что вам нравится.

Верьте в себя. Даже если вы не всегда уверены в своих силах, старайтесь думать положительно.

Не бойтесь ошибок. Ошибки – это часть учебного процесса. Важно не сдаваться после неудач, а учиться на них.

Ставьте перед собой реалистичные цели. Достигая небольших целей, вы будете чувствовать себя более уверенными.

Не сравнивайте себя с другими. Каждый из нас – уникальная личность. Сосредоточьтесь на собственном развитии, а не на чужих успехах.

Измените свой образ:

Сделайте новую стрижку.

Обновите гардероб.

Попробуйте новый макияж.

Выходите за пределы зоны комфорта:

Запишитесь на курсы танцев.

Попробуйте новое хобби.

Отправиться в путешествие.

Преодолейте синдром самозванца:

Помните, что вы не одиноки. Многие люди страдают от этого синдрома.

Не сравнивайте себя с другими.

Верьте в свои силы.

Записывайте свои успехи.

Окружите себя людьми, которые вас поддерживают:

Проводите время с друзьями и семьей.

Найдите единомышленников.

Не бойтесь просить помощи.

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