Психологи назвали 8 признаков того, что вы психически сильный человек
Иногда тяжелые события, травматический опыт или оцепление могут сделать нас отчужденными от собственной сущности. Фразы "Я так слаб. Я не верю, что в силах пройти это" могут невидимо плескаться в сознании. Многие из нас даже не замечают, насколько велика их внутренняя сила.
Вместо того чтобы искать позитивное в своем характере, мы часто склонны к самокритике и ежедневным соревнованиям с самим собой. Ваша внутренняя мощь может свидетельствовать о наличии вас в восьми признаках, о которых говорит портал HackSpirit.
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Внутренняя мощь не всегда проявляется в героических поступках или поразительных достижениях. Настоящая сила заключается в способности принимать себя таким, как вы являетесь сейчас. Это подлинное искусство души.
- Ответственность за свои деяния. Казалось бы, взять ответственность за свои поступки – это нечто обычное, но не всем это само собой разумеется. Некоторые люди ищут проблемы у других и легко переступают через них. Подлинная внутренняя сила заключается в способности признавать собственные ошибки и нести за них ответственность.
- Умение отпускать. Жизнь не всегда развивается так, как мы хотим. Способность отпускать и не зацикливаться по мелочам является признаком внутренней мощи. Это значит принимать жизнь такой, как она есть, и не позволять тревоге завладеть вами.
- Трудные времена – это вызов. Жизнь неизбежно приводит к испытаниям, но настоящий внутренний стержень проявляется, когда вы не только прошли через трудности, но и вышли из них посильнее.
- Выражение эмоций. В отличие от стереотипа настоящие сильные люди не боятся выражать свои эмоции. Они не удручают свою уязвимость, но принимают ее.
- Отсутствие разрешения негативным мнениям. Даже если вы сомневаетесь, внутренняя сила заключается в том, какую власть вы придаете этим мыслям. Они остаются только мыслями, если вы не фокусируетесь на них и не превращаете их в нечто большее.
- Создание смысла жизни. Даже если жизнь кажется "бессмысленной", настоящий внутренний стержень проявляется в способности создавать свой собственный смысл. Это выражается в стремлении достичь мечтаний, исследовать мир и не терять надежду, даже когда есть трудности.
- Умение придавать себе "поблажки". Настоящий внутренний стержень позволяет вам быть самим собой, не требуя идеальности. Вместо того, чтобы давить на себя каждый день, важно уважать себя и позволять себе быть человеком.
- Независимость от мнений других. Настоящий внутренний стержень означает, что вы достойны любви и уважения без зависимости от мыслей других. Внешнее признание и конкуренция за похвалу не являются ключом к подлинной силе.
Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.
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