Психологи назвали маркеры, чтобы распознать абьюзивные отношения со стороны женщины

Абьюз – это форма насилия, которая может проявляться в разных формах: психологической, эмоциональной, физической или экономической. Зачастую обидчики пытаются оправдать свое поведение отсутствием настроения или "справедливой" реакцией на действия партнера.

Психологическое насилие более сложно для выявления, поскольку оно часто выглядит тонким и замаскированным. Важно различать конфликты от абьюза: конфликт может быть разовым, тогда как абьюз носит систематический характер и основывается на неравенстве сил между партнерами, сообщает портал holdyou.net.

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Несмотря на стереотипы, абьюз не исключительно мужская проблема. Женщины также могут быть агрессорами, но их тактики часто более скрытыми. Например, использование манипуляций через образы или эмоциональные шантажи. Один из типичных примеров — женщина может обижаться по пустякам, таким как опоздание или незначительные ошибки, заставляя мужчину постоянно оправдываться. Этот вид поведения способствует созданию нездоровых отношений, в которых мужчина чувствует себя виноватым без реальной причины.

Женщины-объюзеры также могут манипулировать интимными отношениями, используя их в качестве инструмента наказания или контроля. Отказ от секса или физической близости из-за мелких бытовых проблем превращает романтические отношения в торговые отношения, где мужчина должен "заслужить" близость. Такая форма эмоционального отторжения может оказаться очень травматичной для партнера, ведь он начинает чувствовать себя не нужным.

Еще один распространенный вид манипуляции – давление на самооценку. Женщина может сравнивать партнера с "идеальным" образом мужчины, указывая на то, что он не отвечает этим ожиданиям. Такие фразы как "настоящий мужчина должен" или "ты никогда не будешь успешным" разрушают самооценку и влияют на эмоциональное состояние мужчины. Это приводит к постоянному ощущению неполноценности в отношениях.

Абьюз также может проявляться из-за настроек детей против отца. Женщина может постоянно критиковать его перед детьми, сосредотачивая внимание только на его недостатках. Это не только разрушает отношения в семье, но и отрицательно сказывается на психике детей, которые становятся заложниками конфликтов между родителями.

Женщина абьюзер - что делать

В здоровых отношениях важно не допустить насилия с обеих сторон. Если вы замечаете проявления абьюза, важно обратиться к специалистам или рассмотреть возможность разрыва токсичных отношений.

Вопрос о том, как изменить другого человека является одним из вечных парадоксов человеческих отношений. Многие пытаются повлиять на партнера, но часто забывают, что изменения начинаются с нас самих.

Может ли человек измениться? Безусловно. Но для этого необходимо глубокое осознание необходимости изменений и искреннее желание работать над собой.

Что же делать мужчине, оказавшемуся в сложной ситуации в отношениях? Прежде всего, следует сосредоточиться на себе. Личная терапия может стать подлинным спасением. Она поможет лучше понять свои эмоции, мысли и поведение.

Вместо того чтобы пытаться сменить партнершу, важно работать над собственным развитием. Это поможет либо укрепить отношения, либо принять решение об их завершении. И в том, и в другом случае работа с психологом будет полезна, ведь она позволит сделать выводы из прошлого опыта и построить более здоровые отношения в будущем.

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